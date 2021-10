Vulin: Sa srpskim svetom imaju problem samo oni koji diskriminišu Srbe

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin istako je danas u Skupštini Srbije da je srpski svet njegova ideja i njegov lični stav, da to nije stav Vlade, niti predsednika Vučića, ali da će se boriti za to da što više poslanika podrži njegovu ideju.

"Stvaranje srpskog sveta kao jedinstvenog političkog naroda, nasušna je potreba Srba i u tome nema pretnje. Sve zemlje koje imaju svoju dijasporu imaju svoj svet. Znate ko ima problem sa srpskim svetom, samo oni u čijim državama prave Srbima diskriminaciju. Niko drugi. U Mađarskoj nemaju taj problem. Obično imaju problem oni koji nisu završili sa etičkim čišćenjem, da im i 4 posto Srba smeta.

Srpski svet je moja ideja, nije ideja Vlade Srbije, parlament se nije o tome izjašnjavao to je moje političko pravo da ga zastupam, nikad niste čuli od mene da treba menjati granice na Balkanu. Ja smatram da granice na Balkanu, moraju da budu sačuvane, a počeće sa čuvanjem integriteta Srbije. Srpski svet je dakle ideja očuvanje Srba kao jedinstvenog političkog naroda, ničeg drugog", poručio je ministar i predsednik Pokreta socijalista.

Lider PS-a i ministar policije je istakao da je u regionu na delu veliko licemerje i da baš nikome ne smeta kada Šiptari iz Bujanovca idu po mišljenje u Tiranu, ali da kada u Beograd dođu Srbi iz Banjaluke, to svima itekako smeta.

"Kada se pravila lokalna vlast u Bujanovcu i Preševu predstavnici šiptarskih partija su tražili mišljenje u Tirani da se dogvoore o sastavu lokalne vlasti. Reč nismo rekli, a kada Srbi iz Banjaluke dođu u Beograd to je strašno, kada neko iskoristi izraz srpski svet to je agresija. Ponavljam, ovde u Parlamentu tri čoveka podržavaju tu ideju, to su poslanici Pokreta socijalista, dakle nije stav Vlade, niti predsednika Vučića. A ja ću se boriti da ima mnogo više narodnih poslanika koji podržavaju ideju srpskog sveta" poručio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u Skupštini Srbije koji je dobio gromoglasni aplauz od strane narodnih poslanika.

