RASKRINKANI BRITANCI! Oni su podržali Albance za upad na sever Kosova i Metohije

Dvojica britanskih diplomata, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Prištini Nikolas Abot, i bivši ambasdor EU u Beogradu, a sada šef misije OEBS na KiM - Majkl Davenport bili su među ključnim karikama u pružanju logističke podrške za poslednju akciju specijalaca ROSU na severu južne srpske pokrajine - saznanja su naših obaveštajnih službi do kojih su došle "Novosti".

Prema nezvaničnim informacijama, prošlonedeljna operacija tokom koje je u Severnoj Kosovskoj Mitrovici teško ranjen Srećko Sofronijević, detaljno je pripremana od jula. Stvarni cilj britanske strane bio je da kroz konspirativnu obaveštajnu pomoć vlastima u Prištini omoguće da zaokruže suverenitet lažne države i na severu, a sve pod plaštom borbe protiv krijumčarenja i sive ekonomije. U tu svrhu britanski instruktori su obučavali albanske policajce, a njihovi ljudi izviđali su teren u srpskim opštinama. Računali su i da moglo da dođe do destabilizacije bezbednosne situacije i u centralnoj Srbiji.

Ovaj pakleni naum nije prošao, jer naš narod nije naseo na povokaciju. Ali, naše službe očekuju i strahuju da će se slične akcije ponavljati i da bi sledeći desant ROSU mogao da bude pod izgovorom sprečavanja šverca nafte i naftnih derivata.

Sumnje u opasnu ulogu britanskog faktora u poslednjoj krizi na KiM otvoreno je izneo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ukazao na saopštenje njihove ambasade u Prištini, a koja je podržala navodnu akciju "hapšenja čokoladica". On je takođe upozorio da su za vikend pripremane još dve slične akcije u Gnjilanu i Uroševcu, takođe pod opravdanjem borbe protiv korupcije.

Vučić je ukazao i da Beograd želi sa Velikom Britanijom da gradi dobre odnose, najavljujući da bi uskoro trebalo da putuje u Glazgov, na veliki samit koji će okupiti 90 svetskih lidera, što će biti prilika da razgovara i sa britanskim zvaničnicima.

Za sagovornike "Novosti" pak nema dileme da Velika Britanija, uz pomoć svojih tajnih službi, pre svega MI 6, pokušava na sve načine da zaokruži nezavisno Kosovo, odnosno stvaranje "velike Albanije", što su žestoko podržali još pre skoro vek i po, osnivanjem Prizrenske lige. I poslednja dešavanja na severu Kosova i Metohije, a u koje su prste duboko umešale britanske agenture, po njima su samo ulazak u foto-finiš ostvarivanja ovog projekta.

Istoričar prof. Aleksandar Rastović, stručnjak za odnose Velike Britanije i Srbije, ukazuje za "Novosti" da je matrica delovanja Britanaca u regionu ista već stotinama godina i da su ono što sada rade na Balkanu činili i devedesetih i ranije:

- Velika Britanija kao imperijalna sila upletena je ovde u sva dešavanja i želi da bude njihov arbitar, počev od srpske revolucije 1804, preko Krimskog rata i Berlinskog kongresa, gde je njihov predstavnik predložio da Austrougarska dobije pravo da izvrši okupaciju BiH, pa sve do nastanka Prizrenske lige, odnosno podsticanja albanskog nacionalnog pokreta. Cilj Londona bio je da zaštiti svoje strateške interese i te najkraće puteve koji vode preko Balkana do njenih kolonija na Bliskom istoku, ali i da onemogući srpski nacionalno oslobodilački pokret, da se srpski narod koji je u to vreme bio van granica Srbije nikada ne ujedini sa maticom. U taj projekat uložena su ogromna, pre svega materijalna sredstva, i ovo je sad pokušaj njegovog zaokruživanja.

Vlade Radulović, iz Centra za geostrateška istraživanja i terorizam, kaže da su pojedine strane obaveštajne službe u poslednje dve godine pojačale prisustvo na teritoriji Srbije:

- Moje mišljenje je da najveći uticaj kada je reč o kosovskom problemu imaju, pre svega, Velika Britanija i Nemačka. Britanija je odlukom da izađe iz EU dobila jedan širi manevarski prostor vođenja svoje politike u Evropi. Odlučila je da se sada intenzivnije vrati na prostor Balkana i očekujem da će ovde biti sve aktivnija, pre svega na KiM, ali i u BiH.

Britanski ambasador u Prištini Nikolas Abot sastao se sa direktorom carine tzv. Kosova Agronom Ljugaliuom 12. oktobra, samo dan pre nasilne akcije kosovske policije za navodno sprečavanje šverca sa severu pokrajine. Abot je fotografiju sa ručka sa Ljugaliuom objavio na "Tviteru", uz komentar da će Britanija nastaviti da pruža podršku ovoj instituciji.

Pojedini mediji objavili su informacije, pozivajući se na podatke do kojih su došle naše bezbednosne službe, da su britanski špijuni prilikom prošlonedeljne akcije kosovske policije zbog navodnog suzbijanja šverca, tajno snimali Srbe koji su pružali otpor u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Primećeno je da su lica koja su snimala najpre bila u civilu, da bi kasnije obukla uniforme britanske vojske koja je u sastavu Kfora.

Inače, pre nekoliko dana pojavila se informacija da su snage Kfora na KiM pojačane Prvim kraljevskim bataljonom Gurki, elitnom jedinicom Vojske Velike Britanije. Oni su na područje pokrajine, kako je saopšteno, stigli zbog vežbe čija je glavna "tema" suzbijanje nereda.

