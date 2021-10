DIJANA BILA DEO GRUPE KOJA JE PLANIRALA ATENTAT NA VUČIĆA!? Bivši obaveštajac izneo šokantna nezvanična saznanja i detalje afere koja potresa Srbiju!

Bivši obaveštajac Boža Spasić rekao je da je Dijana Hrkalović bila deo grupe koji je planirao atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Onog momenta kad je predsednik Vučić pitao za tragove za ubistvo na šinama, tog momenta ona kreće nezapamćeno na predsednika. Pa šta je mislila, da je predsednik od kartona. Sad je važno da se to sve poveže i ja moram da kažem u vašoj emisiji, Dijana Hrkalović je nečiji projekat. Nije ona džaba postavljena, ona je bila nečiji projekat. To su možda strane službe. Ona je oterana iz MUP kad je Stefanović bio u Americi, pa zašto nas prave ludi. Tu je došlo do nekog sukoba, u ovom momentu sa sigurnošću možemo da tvrdimo - rekao je Spasić i dodao da Hrkalovićeva nakon ovoga neće moći da stekne status svedoka saradnika.

Prema optužnici kojom se tereti bivša sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatrana je njena izolacija tokom pritvora odnosno - samica. Ovaj vid pritvora se ne preporučuje ukoliko je pritvorenik nervno labilan, a u prilog tome govore i nova saznanja Kurira.

Prema navodima izvora Kurira, ona ne samo da je sklona samoubistvu, već je ovaj čin pokušala u nekoliko navrata i na različite načine.

- Ovo je vrlo ozbiljna tema. Postavlja se pitanje koliko će trebati vremena da se vrati poverenje u policiju, i ona je načinila veliku štetu. Vi kada se zaposlite, 6 meseci vas proveravaju. Kad sve to saberete onda se vidi da li ispunjavate uslove, pa vas onda upisuju na kurs posle kog dobijate sertifikat da ste sposobni za rad na takvoj poziciji i potpisujete da ćete biti lojalni državi. Ona je završila psihologiju i znala je kako da prepakuje svoje psihičko stanje, uspela je da prevari sistem i psihologa koji radi na takvim proverama. - rekao je Spasić.

Boža Spasić je istakao da je Dijanin transfer iz BIA u MUP na mesto državnog sekretara jako neuobičajen potez, jer na tu poziciju dolaze ljudi iz unutrašnjosti MUP.

- Ona je radila u BIA, odatle je na zahtev ministra unutrašnjih poslova prebačena na mesto sekretara. Što je vrlo čudno. Bio sam sa Dačićem i pitao sam ga kako je to moguće, rekao je da on nije ni znao to. Ona je došla u MUP i boravila kao šef, a imala je vrlo blizak odnos sa ministrom. Ona je odjednom sve preskočila i došla na takvu poziciju. Samo ministar može da predloži državnog sekretara. A na čemu je Nebojša Stefanović uopšte procenio da je ona dobra za tu poziciju? Njemu se sad proteže ime po novinama, kriv je očigledno za takav skandal. Pa šta on misli, šta misli vojska kad on stane ispre njih. Sa predsednikom sam razgovarao, i rekao mi je da je Nebojša 3 puta dolazio i podnosio ostavku. Predsednik nije hteo da se on izvuče, već da celo ispitivanje ide po protokolu i to je vrlo pametna politika. U MUP i BIA postoje određeni tragovi i sve može da se vidi, kako je ona napredovala i ko je njoj pisao preporuke. Svako ko je doprineo da ona dođe na tu poziciju treba da odgovara i mislim da će se to desiti. Vulin to reorganizuje sad. Kod Dijane se najveći problem dogodio 5. oktobra, kad je mafija uspela da vrbuje državnu službu. Ovde je mafija očigledno došla do Dijane i to će se ustanoviti kako. Oni su nju atakovali sa rečima da je jaka, da je boginja, a to jednoj labilnoj ličnosti hrani ego i postaje umišljena - dodao je on.

Nedavno su u javnost procurele "seksi" slike koje je Dijana Hrkalović navodno svoje slike slala ministru i krimosima.

- Ove njene slike što se objavljuju, one su iz kabineta zamenika ministra unutrašnjih poslova. Prepoznajem taj kabinet, bio sam tamo. Totalni cirkus je napravljen, nju je mafija vrbovala i ona radi za mafiju misleći jedno vreme da to ima koristi za državu. Po Beogradu se pričalo da će ona sve da reši šta treba. Treba ustanoviti sad, ako ona radi za mafiju, šta će onoliko oružje kod mafije? Kako će BIA da uveže sad te stvari, mafija, Dijana i oružje - rekao je Spasić.

Bivši obaveštajac je istakao da je ovo tek početak i apelovao na građane da imaju poverenja u policiju uprkos ovakvom skandalu.

