VUČIĆ I PUTIN POTPISUJU KAPITALNI UGOVOR! Vredan je čak 1,3 milijarde evra

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić otkrio je da će predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u novembru potpisati memorandum o izgradnji BG voza u vrednosti 1,3 milijarde evra.

- To znači da će raditi dupli koloseci do Sopota i Mladenovca, kao i do Barajeva i Lazarevca, kako bi mogli da putuju vozom na 10 do 12 minuta "u špicu". Radimo novu prugu koja povezuje Surčin, nacionalni stadion, Aerodrom "Nikola Tesla" i Obrenovac. Povezaćemo Beograd sa Pančevom.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa šefom ruske države Vladimirom Putinom 25. novembra, u Moskvi.

Dvojica predsednika razgovaraće o aktuelnoj energetskoj krizi, poslednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, situaciju u regionu i strateškom partnerstvu Srbije i Rusije.