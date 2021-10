Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, ističe da je ideja o socijalnoj penziji proizašla iz realnosti. Kako kaže, žene na selu, bez penzije i socijalnih primanja, ostaju same sa okućnicom, i od toga se egzistira. Ideja je, kako kaže Krkobabić, da Srbija, pomogne, i izađe sa jednim specijalnim davanjem.

- To nije klasična penzija, da ne bude zabune. Da se ljudi ne uplaše, da će neko smanjiti penzionerima. Ne. Ovo je specijalni vid socijalne pomoći koji se zove garantovana ili socijalna penzija - istakao je Krkobabić.

Kako je dodao, takva ideja postoji u velikom broju zemalja, a da su to zacrtali još davne 2005. godine i da je uveren da je sada sazrelo vreme za to.

- Pravi broj će se znati, tek kada definišemo taj pravi registar koji se zove socijalna karta, sa detaljnom imovinom, primanjima, rashodima i ostalo - objasnio je Krkobabić.

Govoreći o novcu koji će biti dodeljivan, Krkobabić navodi da će to biti nešto više od 100 evra.

- Gledao sam zemlje u okruženju, Hrvati imaju sto i nešto evra, ja sam tražio više od njih, da damo tim ljudima, i to će dvostruko da pomogne. To je ta pomoć koja je neophodna za TV pretplatu, za ulje, porez... Ali najbitnije je vraćanje dostojanstva, da se primeti da su te žene postojale, i da se društvo na taj način oduži. Da li ćemo uspeti, to je pravo pitanje. Za to je neophodna politička volja koja je nužna - navodi Krkobabić.

Kako je Krkobabić dodao, država i politika se prvi put posle nekoliko decenija polako okreću ka selu, i vreme je da se svima koji žive van grada, posveti puna pažnja. Ministar navodi da sada imaju puno razumevanje ključnog čoveka Srbije Aleksandra Vučića.

NOVE AKCIJE DRŽAVE SRBIJE

- Sledeće nedelje kreće konkurs za zadruge, sa dodatnim sredstvima, za stare i nove zadruge. Po sedam i po miliona i petnaest miliona. Takođe, od Nove godine programi za stare zanate, nove zanate, ali i nužni mali autobusi koje zovu mini autobusi za 40 opština, što će biti besplatno. To će biti za dva ili tri meseca - otkrio je Krkobabić.

Govoreći o srpskim selima, Krkobabić je istakao Rumu i njihovih 16 sela, Topolu, Prijepolje i mnoga druga mesta gde su organizovani Miholjski susreti sela sa brojnim disciplinama, gde se ljudi druže i vraćaju onim starim vrednostima koje su zaboravljene.

- Uželeli smo se svega toga - podvukao je Krkobabić.

Nakon toga, ministar se dotakao i nedavnih brojnih akcija koje podrazumevaju da se ljudi vrate na selo, i život nastave tamo.

- Nova teritorijalna organizacija Srbije je takva, gde želimo više seoskih opština, i tu je poneta da ljudi na lokalu sami biraju i odlučuju... Onda se ide na izvor egzistencije, i radi se putem infrastrukture, neguje se zdravstvo, kultura, očuvanje baštine, dakle sve što je društvena norma - istakao je Krkobabić.

Kako je Krkobabić otkrio, u Srbiji je 150.000 praznih kuća.

- Imamo različite nacionalnosti, a kada kažem naši ljudi, mislim na sve državljane Republike Srbije. Lepo je da dobiju okućnicu, krov nad glavom... - rekao je Krkobabić.

