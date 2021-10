Posle posete Vučića i otvaranja fabrike, Rudna glava oživela!

U Rudnoj glavi, najvećem selu u opštini Majdanpek, sve se pokrenulo posle posete predsednika Aleksandra Vučića i otvaranja pogona fabrike "Jumko", koja radi već gotovo četiri meseca, i doprinela je da počne da se popravlja životni standard građana.

Od 6. aprila, kada je predsednik Vučić prvu dozu vakcine protiv korona virusa, pospešena je vakcinacija protiv kovida 19, a predsednik Saveta Mesne zajednice Rudna Glava Stanimir Balanović kaže za Tanjug da je u Rudnoj glavi vakcinisano između 70 i 80 odsto vakcinisanih meštana.

"Nakon dolaska predsednika, značajno je napredovala vakcinacija, a Rudna glava krenula da se razvija velikom brzinom. Nije pospešena vakcinacija samo u Rudnoj glavi, već u celoj opštini Majdanpek, u kojoj je 60 do 70 odsto građana vakcinisano", rekao je Balanović.

U fabrici "Jumko" zaposleno je 80 žena, što je pospešilo i opštu zaposlenoenost.

Balanović ističe da u opštini Majdanpek, kada je reč o firmama, radi samo rudnik bakra Majdanpek, sadašnji Zi Ðin, ukazuje Balanović, dodajući da je to nedovoljno za rast standarda.

"Zaposlene u ''Jumku'' trenutno su na obuci, pošto imaju samo dva do tri meseca radnog iskustva, ali fabrika radi, napreduje i to će da bude veliki brend. Uz to dobili smo novu halu, rade nam se putevi", nabraja Balanović.

Ističe i da se zahvaljujći zapošljavanju ženske populacije u Majdanpeku, znatno podigao standard meštana, cele opštine i same Rudne glave.

"Žene su dobile posao, a time pomažu i kućnk budžet sa još jednom platu. Ima dosta žena koje nisu imale nikakav posao do sada, ovo im je prvi posao i izuzetno su zadovoljne, a zadovoljni smo i mi u Majdanpeku, Rudnon glavi, što se radi i privređuje", rekao je Balanović.

Napredak opštine posebno prate i oni koji su iz tog kraja otišli u inostranstvo.

"Imam dosta prijatelja van Rudne glave, u dijaspori, i oni su izuzetno zadovoljni što se nešto dešava u samom selu i iz razgovora sa njima, video sam da postoje nagoveštaji da se neko od njih vrati, da rade na teritoriji Majdanpeka", rekao je Balanović

U tom smislu, navodi da u Rudnoj glavi ima dosta planova za budućnost, a najvažniji je da se u dogledno vreme uradi vrtić, koji je potreban.

"Imamo dosta mlade populacije, školske dece, imamo poštu, školu, Jumko, gradićemo vrtić, polako se razvijamo", dodaje Balanović.

Na pitanje da li i kako privući naše ljude iz dijaspore da ovde investiraju, možda otvore neku fabriku, Balanović odgovara da takve indicije postoje.

"Postoje indicije, ali još je rano o tome govoriti. Rudna je najveće selo u opštini Majdanpek i mislim da će neko naći načina da otvori još nešto dodatno u našem mestu, da budemo još bolji", uveren je Balanović.