U Briselu počeo prvi sastanak radne grupe Beograda i Prištine za tablice

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, pozdravio je eksperte dve delegacije i najavio da će Radnom grupom, sastavljenom od po četiri predstavnika Beograda i Prištine, predsedavati njegovi savetnici.

- Grupa kojom će predsedavati moji savetnici sastajaće se redovno. Verujem da će konkretne nalaze predstaviti za šest meseci - napisao je Lajčak na Tviteru.

U Briselu kažu da je cilj radne grupe da se nađe trajno rešenje za spor Beograda i Prištine oko registrskih tablica.

Radna grupa je formirana na osnovu sporazuma dogovorenog 30. septembra tokom razgovora glavnih pregovarača Beograd i Prištine u Briselu.

