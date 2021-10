Vučić: Više je napada bilo na Danila nego na sve članove Predsedništva moje stranke zajedno! Napadi su izraz političke nemoći

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara, nakon otvaranja rudnika zlata i bakra "Čukaru Peki", rekao da se 91 odsto ukupnih napada na ljude iz vlasti odnosi na njega i njegovu porodicu.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da se sutra uveče sastaje sa Miloradom Dodikom.

- Uvek sam bio i ostao protivnik sankcija. Sankcijama niko ni jedan problem nije rešio. Prezirem one koji zagovaraju sankcije - i u Beogradu i u Banjaluci. Razgovor je najbolji metod za rešavanje problema. U nedlejama pred nama razgovaraću i sa Bakirom Izetbegovićem - rekao je Vučić.

On je rekao da bi se zalagao, da nije Ustava, za apsolutno obaveznu vakcinaciju.

- Ja sam za snažnije mere, ali sam je Ustav taj koji me ograničava. Tada bi imali 5.000 ili 6.000 umrlih manje - naveo je Vučić i dodao da je došlo vreme neozbiljnosti i neodgovornosti u kojem ne želi da učestvuje.

Na pitanje zašto se ne proverava imovina Đilasove dece, a proverava se imovina njegovog sina, rekao je da nema ništa protiv da državni organi rade svoj posao.

- Postoje tri cilja - da pokažu svima da imaju jednu metu, to nije naivan cilj. Čak 91 odsto ukupnih napada na ljude iz vlasti je bilo na mene i moju porodicu. Smisao je da svakome ko bi podržao rast Srbije, ko bi rekao da je neki Vučić to dobro uradio, da mu to ne padne na pamet, da izbugim strpljenje i izraz političke namoći - rekao je Vučić.

- Molim Poresku upravu da isto radi svoj posao u slučaju moje dece, kao i u slučaju dece tajkuna - istakao je predsednik Srbije i podvukao da je važno da Srbija ide napred i da ljudi to vide.

Vučić je istakao da pred nama nisu laka vremena.

- Dodajte političkim pitanjima, situaciju na Kosovu i Metohiji i u regionu, energetsku krizu...a ljudi očekuju da plate rastu - naveo je predsednik Srbije.

Srbija će ići mnogo brže napred, ne samo u odnosu na zemlje u regionu. Polako ćemo da pretičemo jednu po jednu zemlju Evropske unije