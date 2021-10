MINISTAR VULIN: Ako se Vučić ne kandiduje za predsednika, pobediće podlaci koji mu napadaju decu!

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin oglasio se povodom poslednjih napade na sina predsednika Srbije.

- Danila Vučića su najpre pokušali da predstave kao bahatog siledžiju, kada to nije prošlo onda su lagali o njemu kao o kriminalcu, pošto ništa nije uspelo sada su krenuli da ga predstavljaju kao bogataša. Momak koji radi za 500 evra sigurno nije bogat baš kao što nije ni siledžija ni kriminalac. Njegov greh je prezime, on je sin Aleksandra Vučića i svaki napad na njega treba da povredi njegovog oca. To što se Danilu uništava život ništa ne znači Đilasovim medijima i zaposlenima, svaka gadost je dozvoljena samo ako će nauditi Vučiću - rekao je ministar Vulin.

Tim povodom je dodao:

- Ne znam zašto zakon štiti sve osim porodice Vučić ali znam da će se napadi nastavljati i biti sve prljaviji i podliji kako se izbori budu približavali. I to je još jedan razlog da se Aleksandar Vučić kandiduje za predsednika Srbije, ako to ne uradi, pobediće podlaci koji mu napadaju decu - rekao je predsednik PS.