Kesar: Panika u tajkunskoj firmi je sve veća!

Dejan Kesar, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik rekao je da su zahvaljujući kriminalu, bivši 'kradonačelnik' Beograda, Dragan Đilas i njegov brat Gojko danas bogatiji za preko 30 nekretnina širom Beograda.

- Gazda Multikom stranke i njegova omiljena uposlenica Marinika Tepić danas su nastavili sa lažima kako bi prikrili kriminal u sopstvenim redovima. I ne samo da se svakim danom služe najgorim lažima, već isti ti restlovi bivšeg tajkunskog režima koriste svoje takozvane medije kako bi napali bilo kog člana porodice Vučić. "Nezavisni" tajkunski tabloid Danas je tako ponovo nacrtao metu na čelo Danilu Vučiću samo zato što je sin Aleksandra Vučića. I njima nije bitno da li je meta Andrej, Vukan, Milica ili Danilo Vučić, važno je da se svaki dan udari na istu porodicu. Panika je u tajkunskoj firmi sve veća jer nema više opljačkanog novca, funkcija i beneficija od vlasti kao što je to bilo u vreme njihovog mraka. O kriminalu nam govore zlotvori koji važe za definiciju organizovanog kriminala. Oni koji su svojim zlodelima pokazali svima kako je to kada kriminal ima uporište u vrhu države - rekao je on.

Kako istiće, danas isti taj Đilas uplaćuje fiktivne pozajmice portalima, svojim saradnicima, lažnim novinarima kako bi osigurao njihovu lojalnost, ali i ćutanje za sve one kriminalne radnje koje su se naređivale iz njegove kancelarije.

- A taj novac kojim se plaćaju pozajmice nije novac Đilasa, nego novac ukraden od naših građana. Sličan se sličnom raduje, pa se tako svačiji žeton Marinika Tepić raduje svakom nastupu svoga gazde Đilasa. Ista ona koja se slikala sa narkodilerima i ona koja je naređivala proterivanje novinara koji joj nisu po volji. Od kog novca se danas Marinika vozi u novom poršeu? Da nije od plate koju joj svakog meseca uplaćuje Dragan Đilas, kao radnici njegove Multikom grupe, da bi ona u javnosti širila mržnju i prema Aleksandru Vučiću i kompletnoj porodici Vučić? Takvi umeju samo da prete, da će svako juriti svoga naprednjaka kada oni budu došli na vlast. Upravo je ta mržnja i to nasilje jedini politički program koji gaje ovi "biznismeni" na tuđ račun, a ne političari, koji su za sebe obezbedili stotine miliona evra pljačkajući građane Srbije. Srbija zna da se Aleksandar Vučić danas bori protiv kriminala i svih koji hoće da Srbiju vrate u period vladavine tajkunskog režima. Danas su državni ciljevi dijametralno suprotni od onih u vreme vladavine Dragana Đilasa: novi putevi, škole, bolnice, auto-putevi su ono što građani Srbije žele da vide i što im država obezbeđuje. Ljudi ne žele više da vide lezileboviće koji su postali "elita" iz kruga dvojke zahvaljujući kriminalu, koji su opljačkani novac od građana Srbije koristili za sopstvene stanove, kola i skupa letovanja. Ljudi žele da vide nastavak politike koja Srbiji obezbeđuje veće plate i penzije, veće poštovanje Srbije u Evropi i svetu. Dosta im je praznih obećanja i zatvorenih fabrika. Zato na predstojećim izborima će politika kriminala završiti tamo gde i pripada. Na smetlištu političke istorije. Narod bira Aleksandra Vučića, rad i poštenje. Providne laži tajkuna i njihovih plaćenika to ne mogu da promene - objasnio je detlajnko Kesar.