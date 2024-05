Portal Pink.rs 23.10.2021. objavio je tekst sa naslovom: VUČIĆ: Razgovarali smo o spajanju Srbije i Srpske! DODIK: Situacija u BiH je složena!, što je, posle analize, portal Raskrinkavanje.ba ocenio kao MANIPULISANJE ČINJNEICAMA.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra VučićaPredsednik Srbije rekao je da su se na stolu našle sve važne teme o odnosima Srbije i BiH.

- Pre svega, govorili smo o konkretnim projektima. Molio sam Dodika da nekoliko stvari ubrzamo i uradimo zajednički. Razgovarali smo o razvoju infrastrukture i spajanju Srbije i Srpske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Do kraja godine očekujemo potpisivanje važnog komercijalnog ugovora - rekao je predsednik.

Napomena: Prvobitnu tvrdnju iz naslova da su Vučić i Dodik razgovarali o spajanju Srbije i Republike Srpske smo izmenili, nakon uvida u analizu portala raskrinkavanje.ba. Na osnovu te analize je utvrđeno da su naslovi u kojima se govori o “spajanju Srbije i Srpske”, bez pominjanja dodatnih informacija koje bi pojasnile da je reč o infrastrukturnom spajanju, manipulativnog karaktera.

Vučić dodaje da je zamolio Dodika da razgovara sa kolegama u Sarajevu da se ubrza izgradnja auto-puta prema Sarajevu.

– Mi već radimo projektnu dokumentaciju za put Požega-Kotromane. Želim da kažem ljudima da je za nas važno da se 98 kilometara od Višegrada do Sarajeva uradi što pre. Mi ćemo uskoro potpisati ugovor o izgradnji puta Požega-Boljare, kako bi se spojili i sa Raškom oblašću. Time bismo spojili istočni deo RS i BiH, ali i Goražde, Istočno Sarajevo, Pale, ali i Sarajevo. Mislimo da bi ta vrsta spajanja između srpskog i bošnjačkog naroda bila veoma važna za razvoj – kazao je Vučić, pa dodao:

– Govorili smo i o tome što ni sa jedne strane Drine nema normalnog puta koji spaja RS i Srbiju. Mi planiramo da dodatno povećavamo snagu i intenzitet komunikacija i sa RS i sa BiH.

Vučić kaže da je sa Dodikom razgovarao i o ekonomskoj situaciji, pogotovo o nestašicama električne energije.

- Mi smo već razgovarali sa Orbanom o izgradnji nuklearne elektrane u Pakšuu, i spremni smo da budemo manjinski vlasnik, kako bismo osigurali našu energetsku bezbednost, posebno zbog našeg snaženja privredne aktivnosti.On dodaje da naša deca ne moraju da brine hoće li ove zime imati grejanje, pošto je Srbija na vreme izgradila skup i važan gasovod.

- Važno je i da ukažem na činjenicu da izgradnja plansko projektne dokumentacije za izgradnju aerodroma Trebinje se završava u martu sledeće godine. Sredstva su obezbeđena, i idemo u eksproprijaciju zemljišta, rok za završetak je 2023. godina. Verujem da ćemo prve avione na Trebinjskom aerodromu moći da vidimo pre kraja 2023. godine – rekao je predsednik.

Vučić kaže da je iz današnjeg razgovora sa Dodikom shvatio tri važne stvari.

– Pod jedan, predsednik Dodik je nedvosmisleno rekao da ne postoji nikakav hir RS da pravi bilo kakve probleme, već da su njihovi potezi reakcija na to što se pravo na korišćenje šuma oduzima od RS i predaje u ruke Sarajevu. I ono što je za mene veoma važno da je on spreman da razgovara ukoliko bi se taj problem rešio. To čini mi se lišava sve one koji žele da kažu da je kriv Dodik ili RS, i da nas uvodi u nešto što je racionalan i pragmatičan pristup – rekao je Vučić.

On dodaje da razgovor nema alternativu, i da mora da se razgovara sa Bošnjacima, i da jedni i drugi moramo da napustimo snove o pobedi nad onim drugim.

– Razgovarali smo i o Vojsci Republike Srpske, i ja sam preneo važne poruke ljudi iz sveta predsedniku Dodiku. Drago mi je što je izrazio spremnost da sasluša mišljenje drugih ljudi, i mislim da je važno da pokušamo da sačuvamo mir, ali i da pokušamo da pokažemo da nije RS nikakav izvor problema, već da smo svi u regionu spremni da razgovaramo. Srbija će se apsolutno suprotstaviti, i nećemo se ponašati u skladu sa bilo kakvim sankcijama koje bi uveli protiv bilo koga u Srpskoj. Naš stav je vrlo čvrst i jasan. Neću reći da upozoravamo, ali molim sve da razgovaramo i rešavamo probleme dijalogom. Srbija se neće pridružiti sankcijama dok sam ja predsednik, neće biti blokade na Drini – rekao je Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika

Dodik je rekao da podržava projekat "ovoreni Balkan". Dodik je rekao da je situacija u BiH složena.

- Vidimo da se dosta žuči prosipa na nepotrebne teme. Ja sam upoznao predsednika Vučića da je RS u nemogućoj atmosferi pritiska dala saglasnost da se ukinu oružane snage RS. Današnja situacija je sledeća - Ustav BiH ne poznaje nadležnosti BiH za odbranu. Mi ćemo nastaviti sa našim aktivnostima, ja razgovaram sa predsednikom o tome, i sa nekim drugim prijateljima ću razgovarati kako bismo došli do najboljih rešenja - rekao je Dodik.

On kaže da je Republika Srpska povređena, i da se suočava sa velikim pritiscima međunarodnih faktora, a da je kruna svega postavljenje novog visokog predstavnika.

- Nikakvi sukobi nisu potrebni, i neće ih biti. Ja neću da žrtvujem mir, ali sam spreman sve da žrtvujem za Republiku Srpsku. Visoki predstavnik je nametnuo zakon, a na to nije imao pravo. Pre neki dan je bila sednica Sudskog tužilačkog veća. Šest Bošnjaka je glasalo da se smeni predsednik, koji je Hrvat. Nijedan Srbin nije glasao. I to žele da urade u Sarajevu, da preuzmu kontrolu i da upravljaju procesima u BiH - rekao je Dodik.

On kaže da postoje problemi i sa ljudima koji žele da prave probleme i tako šalju različite poruke.

- Reći ću vam ovo, 1999. godine sam bio na sastanku kada je Holbruk odlučivao. Tada je traženo da se SDS proglasi za terorističku organizaciju. Ja sam rekao da ću u tom slučaju napustiti sve dužnosti, zato što u mom narodu nema terorističkih organizacija. Danas vidimo isti taj SDS da javno prizivaju sankcije protiv mene i RS, kako bi ostvarili svoje male interese - kazao je Dodik.

Srpski član predsedništva BiH je rekao da je spreman da razgovara, ali da neće dozvoliti prepuštanje zemljišta i šuma centralnim vlastima u Sarajevu.

- Hvala predsedniku Vučiću što me je saslušao, i slažemo se da mir nema alternativu. Mi ćemo se politički borbeno boriti za naša prava. Mi ništa ne diramo od Bosne i Hercegovine. Ali ono što ste oteli - ili ćemo mi unilateralno vratiti, ili ćemo drugačije razgovarati. Pre deset godina se pojavila Ketrin Ešton u Banjaluci. Tada smo potpisali zajedničku izjavu, i odgodili referendum. A reformi nikakvih nije bilo - rekao je Dodik.

Glavna tema politička situacija u BiH

Dodik je pred susret sa Vučićem rekao da će naglasiti da Republika Srpska ne veruje u slatkorečive, lažne dobre namere nekih zapadnih faktora i Bošnjaka.

Dodao je da razume šta Srbija može da učini, a šta ne, te da od Vučića ne traži podršku u celosti, ali očekuje, razumevanje.Naveo je i da današnji razgovori predstavlja kontinuitet ranijih sastanaka.

- Razgovaramo o situaciji i dogovaramo se o mogućim reakcijama koje su uvek vezane za naša prava - rekao je Dodik i dodao da u Sarajevu uvek pokušavaju da "donesu neku odluku da smire Republiku Srpsku, a posle toga po pravilu sledi još gora odluka".

Ovim putem izvinjavamo se svim našim čitaocima na grešci, i unosimo ispravak vesti na datum 07. maj 2024. godine.