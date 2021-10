Đorđević: ĐILAS JE SINONIM ZA BEŠČAŠĆE!

Zoran Đorđević, član Predsedništva Srpske napredne stranke kaže da kontinuirani bestidni i nečasni napadi na predsednika Aleksandra Vučića i članove njegove porodice se nastavljaju nesmanjenom žestinom, pri čemu je fokus sada usmeren isključivo na predsednikovu decu, jer je, valjda, tamo negde, na nekom travnjaku ili nekom drugom mestu na kojem se cela ta podla, gebelsovska akcija koordinira i usmerava, procenjeno da je to jedini način na koji se još može delotvorno vršiti pritisak na predsednika.

- Pokušava se svakodnevnim, podlim i bednim udarima na roditeljska osećanja Aleksandra Vučića da se on destabilizuje i tako, eventualno, sam odluči, da bi zaštitio svoju nedužnu decu, da podnese ostavku i prestane da se bavi politikom - poručuje Đorđević.

Pošto je čak i njihovim inostranim mentorima, dodaje Đorđević, postalo očigledno da ta šićardžijska grupa prevaranata i stučnjaka opšte namene, okupljena oko najnetalentovanijeg kobajagi političara, Dragana Đilasa, nema nikakav politički, ekonomski, ili bilo koji drugi plan i program koje bi mogli da ponude građanima Srbije i sa čime bi mogli da uđu u predstojeću izbornu utakmicu (ako ikada i uđu, jer oni bi da na vlast dođu bez izbora) – osmišljena je kampanja potpune i sveobuhvatne kriminalizacije i dehumanizacije predsednika – kroz neprestanu proizvodnju izmišljenih afera, uz konstantno nastojanje da najrazličitijim lažima povežu predsednika i članove njegove porodice sa nekakvim kriminalnim radnjama.

- Kroz medijsku šikanu Đilasovih medija provučeni su svi članovi predsednikove porodice, i majka i otac, i brat, i deca, uključujući i malog Vukana, što predstavlja vrhunac ispoljavanja bolesne, patološke mržnje i beščašća, ali i potvrdu toga koliko su pojmovi kao što su porodica, čast, svetinja, deca, ljudskost, dostojanstvo – apsolutno strani Đilasu i njegovim plaćenicima, koje samo novac, tuđ novac, iskreno i jedino zanima i za koji su spremni sve da urade, pa čak i protiv interesa svoje zemlje i svog naroda - poručuje Đorđević.

Stoga ne čudi, nastavlja Đorđević, što je ona kofa pomija od Đilasovog portala, pod naslovom "Vučić stao u odbranu sina i zapretio opoziciji", objavila predsednikovu reakciju na Instagramu povodom najnovijih napada na Danila Vučića, neuspešno pokušavajući da jednu normalnu, roditeljsku, krajnje iskrenu i razumljivu, ljudsku potrebu da se sopstveno dete zaštiti, predstavi kao dokaz nekakve Vučićeve želje da nešto prikrije i kao pretnju nekom.

- Umesto da ih bude sramota svih laži koje svakodnevno fabrikuju, oni i u jednoj logičnoj roditeljskoj reakciji na deo tih bljuvotina vide samo i jedino nešto "nečasno i preteće", zaboravljajući, namerno, kako je njihov gazda, Dragan Đilas, ono onomad, kada je pred kamerama glumatao plač, upravo slične razloge, roditeljske razloge, navodio kao vrhovnu vrednost i teren koji bi trebalo da bude van svake političke zloupotrebe. Nažalost, oni stida i časti nemaju, sramotu ne osećaju, pravedno je samo ono što njima ide u korist, umesto moralnih načela vodi ih bolesna mržnja, da rade ne umeju, niti vole, niti žele, a bahatost i osionost im je način ispoljavanja ličnosti koju, osim sklonosti ka prisvajanju tuđeg novca, karakteriše i ogromna lična sujeta i nespremnost da se žrtvuju za opšte dobro i napredak sopstvene zemlje. Uz sve to, moram da primetim – i ne baš neka velika, čak ni prosečna, inteligencija – ako su zaista uvereni da oni, svi zajedno, takvi kakvi su, na način na koji im je to naređeno i na koji to pokušavaju, mogu da pobede Aleksandra Vučića - zaključio je Đorđević.