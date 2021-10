'REPUBLIKA SRPSKA PRATI POLITIKU SRBIJE' Stručnjaci za Pink o političkim i ekonomskim potezima bitnim za STABILNOST REGIONA (VIDEO)

Zlatko Lutovac, ekonomski stručnjak, rekao je za Pink da je susret Aleksandra Vučića i Milorada Dodidak od izuzetnog značaja za regionalnu saradnju.

- Poruka je da će Srbija biti uz Republiku Srpsku što kroz istoriju nije uvek bio slučaj. Videli smo poruke Dodika i Vučića i da će Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma čuvati sprki narod u BiH i RS - kaže on.

Lutovac je istako da su mudre i državničke poruke poslate i da Republika Srpska nije faktor destabilizacije u regionu.

- Vučić je doneo iskru slobode u Srbiju i pokazao da niko više ne gazi po Srbiji. Predsednik Vučić rekao je istinu velikim silama - rekao je Vučić.

Biljana Šahrimanjan, predsednica jermenske nacionalne zajednice, rekla je za Pink da je pitanje da li će uopšte biti nekih sankcija usmerenih prema RS.

- Ne smemo da zaboravimo da je Republika Srbija od kada je tu predsednik Vučić uvek uz Republiku Srpksku. I ono što je najvažnije da politika RS prati politiku Srbije - navodi ona.

Tomislav Kresović, novinar i publicista, rekao je za Pink da je istina uvek relativna.

- Mi se nalazimo u jednoj vrlo delikatnoj međunarodnoj situaciji. To se prelama u celoj Evropi, svedočimo energetskoj krizi. Vučić brani interse naše zemlje, i za to su mu potrebni saveznici - ističe on.

Kresović dodaje da je uveren da će Rusija pomoći Srbiji da energetskom krizom.

Branko Radun, politički analitičar, rekao je za Pink da Sarajevo želi da otme šume Republici Srpskoj.

- Tema su šume. BiH je sama po sebi rasporena država, jedna nemoguća misija koja ima cilj da na okupu drži Srbe, Hrvate i Bošnjake. Vučić je istakao da neće biti blokade i sankcije na Drini - kaže on.

Prema njegovim rečima, bitno je da se u susretu Dodika i Vučića razjasni to da Srbija stoji iza Republike Srpske i da želi kompromis i dogovor.