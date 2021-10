Hrkalović je munjevito, za samo nekoliko godina, dospela u sam vrh MUP-a, a onda je, isto tako munjevito, završila na naslovnicama kao neko ko je sve vreme sarađivao sa mafijom.

Bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnih poslova Dijana Hrkalović uhapšena je 15. oktobra zbog sumnje da je trgovala uticajem, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je privedena zbog slučaja ubistva Vlastimira Miloševića 2017. godine.

Hrkalović je munjevito, za samo nekoliko godina, dospela u sam vrh MUP-a. Poveravani su joj najvažniji zadaci, a onda je, isto tako munjevito, završila na naslovnicama kao neko ko je sve vreme sarađivao sa mafijom.

- Bivša državna sekretarka prvo je bila politički projekat, pa je trebalo sa fakulteta ubaciti je u politiku. Kao inteligentna, racionalna i obrazovana osoba zapala je za oko službama bezbednosti, priča za „Novo jutro“ Tomislav Kresović, novinar i publicista.

- Išla je na provere u BIA-u, gde je procenjen njen karakter i gde je zaključeno da ona ne odustaje od zacrtanog cilja, da ka njemu ide praktično opsednuta, a ima i analitičkog dara. Potom je upisala postdiplomske studije. Za Hrkalovićevu je planirano da obavlja političke stvari, prvenstveno marketing – kaže Kresović.

Hrkalović je ipak završila kod ministra Stefanovića u kabinetu, a svojim stavom postala je oružje službe i dobila je zadatak da bude obaveštajac iz podzemlja.

- Kao navijač Partizana iz studentskih dana, lako se infiltrirala. Lako je, ali i svesno, postala mafijaška ikona. Iz političke i bezbednosne strane otišla je u mafijašku koja je trebalo da eliminiše veliki broj policajaca – kaže Kresović.

Sve je otišlo toliko daleko da je Hrkalović optužena za prisluškivanje predsednika, pa je i eliminisana iz strukture.

- Njen profil ličnosti ukazuje na posesivnost, a možda je bila i sklona suicidu kako su pisali mediji. Ona je žrtva ozbiljne političke i obaveštajne igre. Trebalo je da razara mafiju iznutra, ali im je postala ikona. Njena psiha otišla je na drugu stranu: iz sfere borbe protiv mafije, u sferu borbe za mafiju – kaže Kresović za „Novo jutro“.

Dodaje da je Hrkalovićeva svela ministra Stefanovića na svog sekretara. Ocenjuje da bismo se svi sigurno šokirali kada bi se otkrilo ko joj je šef.

Ljiljana Keković, novinarka, podseća da je 2015. godine podneta krivična prijava protiv Hrkalovićeve i Stefanovića, i to od strane inspektora UKP-a. Ustanovljeno je da su zajedno prisluškivali ljude i da su trgovali uticajem.

- Njoj je ova funkcija omogućena! Nečiji interes je bio da se ona ubaci u MUP i da radi stvari koje je radila. Nije se ona tek tako pojavila u MUP i zavrtela im pamet. Dakle, ne slažem se sa većinom onoga što je rekao Kresović – kaže Keković za Pink.

Podseća i da je ministar Stefanović 2016. i 2017. godine proglasio rat međunarodnoj mafiji, prvenstveno kavačkom i škaljarskom klanu koji delaju u Srbiji. Ističe da je ona u MUP-u bila povezana sa kriminalom, što samo govori da je ta veza postojala i pre.

- Upoznala sam je jednom prilikom. Išla sam u MUP po neku informaciju i čekala sam je satima. Nisam dobila to po šta sam došla, ali ako me pitate kakva je ona, reč je o lepoj, pristojnoj devojci, ali je puna nekakve agresije - kaže Kekovič.

Ljuban Karan, bivši oficir kontraobaveštajne službe, kaže da Hrkalovićevu ne treba posmatrati kao jedinku koja deluje sama, već je deo strukture. Podseća da je iz zatvora pretila da, ako ona progovori, mnogi će sa njom u zatvor.

- Ona je deo strukture! Ne mislim da je ona politički projekat, već se za vreme studija bavila kriminalom, dolazila u kontakt sa žestokim momcima i verujem da je ta veza sa njima, prvenstveno poslovna, jačala. Verujem da je sama donela odluku da uđe u BIA, a mene čudi to što je došlo do selidbe kadrova. To se dešava veoma retko jer je BIA tajna služba, za razliku od MUP koji je javna – kaže Karan za Pink.