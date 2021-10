Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da je, najverovatnije, tokom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, bilo planirano ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a da su navodi o prisluškivanju Vučića i afera 'Jovanjica' pokušaji državnog udara.

Novinar Darko Zlojutro se dotakao sve češćih napada na predsednika Srbije, kao i na njegovu porodicu, dodajući da se čeka konačni kraj istrage i otkrivanje vrha ledenog brega, kao i to, ko su pravi šefovi Dijane Hrkalović i svih uhapšenih.

- Čuli smo juče premijerku i Glišića, gde svi imaju indicije i saznanja iz istrage da je tog dana kada je otvaran spomenik Stefanu Nemanji, taj atentat na predsednika Srbije visio u vazduhu. To je teška stvar i to nije pitanje da li je predsednik, u pitanju je institiucija predsednika, koji je praćen, prisluškivan, i ne samo on, mi vidimo da je linč na njegoviu decu nastavljen - navodi Zlojutro.

Zlojutro je dodao da istraga i Tužilaštvo treba da dođu do kriminalne hobotnice, povezane sa stranim službama, kako bi se javnost, ali i građani osećali bezbednije.

- Nije ovde problem što se to desilo Vučiću, nego predsedniku Srbije. Jer kada čujete da su kupovani snajperi, oružje koje probija blindirane automobile, u svakom građaninu se budi zebnja i strah. Vreme je da se sve raščivija do kraja - istakao je Zlojutro.

Urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima Dušan Stojaković dodaje da je o atentatu na predsednika bilo priče, i pre javne potvrde, ali da je činjenica to da je kriminalna grupa narasla, koja je bila previše bahata, misleći da država neće imati smelosti da uđe u obračun sa njima.

- Postojao je jasan plan i strategija. Pojedine medijske kuće bile su spremne da budu udarna igra koja bi podržala tu opciju. To su stvari o kojima treba da se priča, ja kao roditelj želim državu u kojoj vlada demokratija, gde se na čelo države dolazi izborima - komentariše Stojaković.

Kako je Stojakovič naveo, ohrabren je što su pojedine partije prihvatile dijalog o izbornim uslovima, i pravilima, dodajući da je parlament i glasačke kutije jedino mesto gde se može birati voljom naroda.

