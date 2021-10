Napadi koji dolaze iz hrvatskih medija samo su deo kampanje za rušenje Srbije koja više nije slaba i kukavna, već je sve snažnija i naprednija, ističe urednik lista "Informer".

Bolesna priča se nastavlja i vidimo čistu mržnju i antisrpsku kampanju u proustaškim medijima, kaže za Pink glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Informer“ Dragan J. Vučićević komentarišući napade u vezi sa projektom izgradnje aerodroma u Trebinju čije finansiranje je najavila Vlada Srbije.

Kaže da pojedini hrvatski mediji nazivaju izgradnju aerodroma „projektom ekspanzionizma“.

- Reč je o izgradnji međunarodnog, civilnog aerodoroma koji će da približi Hercegovinu i Trebinje regionu, Evropi i celom svetu. Oni to nazivaju ekspanzionizmom i srpskim svetom, a vrhunac ludila jeste tvrdnja nekakvog navodnog stručnjaka za bezbednost koji kaže da će na tom aerodromu da bude ruska vojna baza. Čovek da se prekrsti i desnom i levom rukom – kaže Vučićević.

Ističe da su ovakvi napadi deo kampanje za rušenje Srbije koja smeta jer je nikad snažnija i jača.

- Srbija smeta jer pristiže Hrvatsku! Svi statistički podaci kažu da ćemo do kraja godine imati BDP u visini 52,5 milijardi evra, dok će Hrvatska imati 52,5 do 53 milijardi. Pristižemo ih, i to jako brzo. To ih jako boli. Pristižemo ih i po prosečnoj plati, a prošle nedelje jedan hrvatski portal morao je da prizna i to da Srbija gradi moderan nacionalni stadion, dok se njihov „Maksimir“ raspada – kaže Vučićević.

Sve ih to boli: Srbija je na boljem putu, ima sve više fabrika, a oni su po investicijama daleko iza nas, iako su članica Evropske unije.

Ocenjuje da su pojedini mediji u Hrvatskoj „opsednuti predsednikom Srbije i na nedeljnom nivou pišu na stotine tekstova o njemu i njegovoj porodici, a opsednuti su ne samo zbog njega, već i zbog Srbije koja je nikad jača“.

- Hrvatima treba slaba i kukavna Srbija, Srbija koja im se izvinjava kao u vreme Tadića i Đilasa i Srbija koja kao marioneta radi na dugme – kaže urednik „Informera“.