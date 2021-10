SRPSKO KULTURNO NASLEĐE NA KOSMETU JE DOMINANTNO! Garić upozorio na OPASNOST i neosnovanost kreiranja albanske nove istorije na KiM (VIDEO)

Milos Garić, urednik portala Kosovo online, rekao je za Pink da Srbi i Albanci dele sličnu kulturu i tradiciji jer ih povezuje isto područje na kom žive.

- Sa druge strane nema nikakve dileme na to što je ukazala gospođica ili gospođa Marišal, a to je da mi na KiM imamo gotovo 90 odsto srpskog kulturnog nasleđa. Metohija, to je nekada bio crkveni posed, odnosno vlasništvo nekada, a sada tu gotovo sto posto populacije čini albansko stanovništvo - kaže Garić.

Kako je ukazao, tokom vekova je tu došlo do demografske promene.

- Srbi su se često dizali protiv Turaka, pa su Srbi morali da se sele i beže od Turaka. U 16. i 17. veku tu dolazi do masovnijeg naseljavanja Albanaca na te prostore. Postoji puno pokušaja albanskih istoriografa da kreiraju tu novu srednjovekovnu istoriju, ali to je dosta teško, iako postoje neke tvrdnje na koje se može naići na prisvajanje Kosovske bitke, pa čak i da je Miloš Obilić bio Albanac.

Ukazao je na to da se posebno sada vidi neophodnost toga.

- Nedostaje puno činjenica u albanskoj istoriji da bi se moglo dokazati da su oni na području KiM pre Srba. Čak je i ministarka Gervala u UN rekla da su Albanci i Grci najstariji naord u Evropi, a takve izjave mogu biti veoma opasne - navodi Garić.

Demo Beriša, predsendik Matice Albanaca u Srbiji, rekao je za Pink da nema iznenađenja u izjavi Marinel Le Pen o tome da su, kako je rekla, Albanci ti koji su kolonizovali Kosmet od Srba.

- Često sam imao običaj da kažem da je udario svoj na svoga. Mnogo toga od prezimena na Kosmetu ima koji su Slični srpskim. Nikada se ne postavlja pitanje šta je sa Srbima koji su se poalbančili - rekao je Beriša.

Prema njegom rečim to se najbolje vidi po prezimenima i imenima koja su rasprostranjena na među srpskim i albanskim življem na teritoriji KiM.

- Među Albancima sa Kosmeta ima mnogo lažnog patriotizma - rekao je on.