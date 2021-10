Delegacija SNS, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem započela je oko 17 časova razgovor sa delegacijom SPS, koju je predvodio lider socijalista Ivica Dačić, a povodom saradnje dve stranke na predstojećim izborima.

Vučić je nakon sastanka rekao da su dogovorili formiranje stalne radne grupe između dve političke patrije.

- Dogovorili smo pripremu političkog sporazuma za budućnost i kako i na koji način da delujemo zajedno, da osiguramo nastavak reformi - rekao je Vučić.

Kako kaže, ono što je važnije od svega, to je da postoji dobra volja u obe političke partije.

- To što će političke partije da rade jednu i drugu stvar, uopšte nije važno ako se time ne postižu najbolje moguće stvari za naš narod i građane - rekao je Vučić i dodao:

- Naša sradnja će nesumnjivo biti nastavljena, u kom obliku, to ćemo vas obaveštavati u narednom periodu.

- Smatramo da je važno da pred ljude izađete sa izveštajem onoga što ste uradili, sa planom i programom, ane sa uvredama političkih protivnika, jer to je manir onih koji su slabi - rekao je predsednik.

- Nekada arogantno zvuči kada kažete da smo najveća politička partija u zapadnom Balkanu, ali nikada nismo zadovoljni, uvek treba da proširujete svoje kapacitete, želju i volju ljudi da napravimo od Srbije još bolje mesto za život - govori Vučić.

Kako kaže, očekuju da Srbija bude broj jedan u Evropi, i ističe da je to je istorijski uspeh.

- Kada saberete stopu rasta i mislim da je to veliki uspeh građana Srbije i želim da im čestitam na tome. Od toga ćemo imati veće plate, veće penzije, više puteva, pruga, imaćemo više i crkava i manastira, izgrađene čistije gradove, više čistijeg vazduha - izjavio je predsednik.

Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da neki čekaju iz određenog razloga 6. novembar. Dodaje da planiraju da zauzimaju Valaču u narednom periodu, kao i da bi to bile katastrofalne i užasne vesti za celokupan naš narod, ali takođe, dodaje da nije siguran da bi to bile i dobre vesti za njih.

- Neko ko želi takve stvari da čini, mora dobro da razmisli. U svakom slučaju, nisam srećan zbog takve situacije, mi nemamo kud - rekao je Vučić.

Kako kaže, zato je važan Briselski sporazum, i dodaje da, ako misle da njima to odgovara, kaže, plaši se da su se prevarili.

- Kod nas su dolazili njihovi ministri i nije bio nikakav problem. Da su me pitali rekao bih da ne vidim problem da učestvuju na takmičenju, ne mogu da ulazim u svaki detalj uvek, ali hvala Nemačkom amabasadoru što nas je upozorio, zato ćemo insistirati na inicijativi Otvoreni Balkan - rekao je Vučić.

- Nije sporno da će nečije tuđe službe da pokušavaju da pronađu uvek neke ljude koji bi mogli da unesu nešto više zapaljive atmosfere na skupove, jer mi ne odgovara stanje u Srbiji, ali ne mislim da su Albanci to organizovali. To su organizovali, nažalost, neodgovorni Srbi. To su potpuno isti ljudi koji su organizvali skup u julu. Dolazili su ispred kuće doktora Tiodorovića, to je toliko skandalozno, da nemam reči - rekao je Vučić, i dodaje:

- Vi ste došli ispred kuće Kona i Tiodorovića i vičete Konu da je mengele! Što je mengele? Zato što se bez dinara trudi da sačuva živote i to uglavnom neodgovornih ljudi koji trpaju neku mast u nos i beli luk u uši.

- Ovo je zemlja odgovornih ljudi! Nećete da tučete nikoga! Moja puna podrška lekarima koji se bore za živote ljudi, pa će sutra da dođu kod tih istih lekara. Ja sam od barem 10 svojih prijatelja čuo: "Izvini, što smo te napadali prošle godine" - izjavio je predsednik.

- Sada je treći dan kako minimalno padaju brojevi, ali ono što mi imamo, vidimo minimalni pad, ali nije dovoljno da kažem da je reč o trendu - izjavio je Vučić u nastavku.

Vučić je rekao u nastavku i kako njegovi politički protivnici imaju ogromnu prednost, pre svega zbog novca kojim se razbacuju, kao i zbog toga što u svojim rukama imaju tajkunske medije koji non-stop vode kampanju protiv Vlade Srbije, SNS-a i njega.

- Ja prvo mislim da naši politički protivnici imaju ogromnu prednost, imaju toliko novca da mogu da se razbacuju, imaju toliko tajkunskih medija koji ništa drugo ne rade osim što 24/7 vode kampanju i protiv Vlade i protvi mene i protiv naše stranke. Ja mislim da oni nemaju strah, i ne bi trebalo da imaju strah od pobede, jer gotovo izvesno pobeđuju. Naše je da se borimo - dodao je Vučić.

- Ono što obećavamo to je ozbiljna, ozbiljna, ozbiljna borba, kao što verujem da je za građane Srbije važno da imaju budućnost, a ne da se vraćaju u prošlost - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je zatim u nastavku izjavio i kako je Ivica Dačić rekao da je za SPS jedino prihvatljivo da kandidat SNS-a bude upravo on, a zatim je predsednik Srbije podsetio da je i Aleksandar Vulin nešto ranije imao sličnu izjavu.

- Nismo dogovorili sve. Dačić je reako da je za SPS, ako bi imali zajedničkog kandidata, kandidat SNS-a budem ja. Vulin je rekao nešto ranije da neće da podrži kandidata, ako to ne budem ja. Moramo da vidimo kako ćemo da napravimo liste da bi se suprotstavili tajkunima. Razgovarali smo, pre svega, o onome što treba da se uradi za Srbiju i da ne uradim protiv Srbije, kao što su sve neki u prošlosti činili - rekao je Vučić.

Vučić je zatim odgovarao na pitanje novinarke N1 kojoj je rekao da nije stigao da isprati u kakvim uslovima rade kineski radnici u Srbiji, zbog velikog broja poslovnih obaveza. Zatim je obećao i kako će do kraja novembra to proveriti, a zatim i odgovoriti novinarima koji non-stop vode kapmanju protiv Srbije.

- Molim vas da mi oprostitie, stvarno nisam stigao da se pozabavim time kako žive kineski radnici u Srbiji, iako mi je svaki dan bio radni. Nisam bio lenj nijedan jedini dan, posebno nemojte da se ljutite što ja ne gledam vašu televiziju. Ne zato što pocenjujem vaš radi, nego što imam da radim nešto drugo u tom trenutku što bi bilo od veće koristi za građane Srbije. Sada razumem da ste strašni za uslove u kojima rade kineski radnici, a za mene su važni uslovi u kojima rade srpski radnici - rekao je Vučić.

- Obećavam da ću do kraja novembra da proverim, pa ću da vam odogovrim o uslovima u kojima rad ekinseki radnici, naši prijatelji koji rade i grade po Srbiji - rekao je Vučić u nastavku.

- Što se tiče gospodina Kona i Tiodorovića, zaštitićemo njihovu bezbednost, samo mi nije jasno da o njima brinu ljudi koji svakodenvno vode kampanju protiv njih, da ne rade, već da spavaju... Nemojte da vas podsećam da ste nas vi sa vaših ekrana podsećali na skupove kada su ti isti antivakseri upadali u Skupštinu Srbije, gde je teško povređen jedan policajac, kada su ti sa Pavlovićevom mašću u nosu i beli lukom u ušima napadali i gađali kamenjem. Za nas postoje principi, podržavamo rad lekara, epidemiologa i da učinimo sve što je moguće u skladu s onim što traže. Naš posao je da se osećaju sigurno u svojoj zemlji - dodao je Vučić.

Vučić je zatim govorio i u izgradnji aerodroma u Trebinju za koji su hrvatski mediji napisali da se gradi "Vučićev aerodorom", predsednik kaže da ništa ne gradi u privatne svrhe, već da je to aerodorom koji gradi Republika Srbija.

- Što se tiče histerije oko aerodorma u Trebinju, nije važno što su napisali "Vučićev aerodorom", to je aerodorom koji gradi Republika Srbija. Neće pripadati meni! Ja to ne gradim u privatne svrhe. Oni to rade svaki dan, svakoga dana imate preko stotinu negativnih objava u hrvatskim medijima. Tu imate podelu, na ono što rade Hrvati i na ono što rade tajkuni Đilas i Šolak. U regionu od Vijesti u Podgorici, Jutarnjeg lista u Hrvatskoj, Klix-a u Bosni. To ima samo jedan cilj, kako oboriti mene i spustiti snagu Srbije. To pokazuje koliko smo snažni, čim im toliko smetamo. Pritom, ne znaju šta je moj sin uradio, ali je važno da je moj sin za nešto kriv, a pritom moj sin za razliku od njihove dece ne živi u apartmanu od 3 miliona funti kao nečija deca čija imena neću izgovoriti - rekao je Vučić.

Vučić je rekao i kako je ponosan što SNS nije proizveo 50 političkih partija, kao što je to učinila DS. Govori i kako SNS želi nove ljude i da su vrata otovrena za sve.

- Celo jutro smo se smejali, ja sam ponosan na činjenicu da SNS nije poizveo 50 političkih partija, brutalne optužne kao što je proizvela DS, da li je Vuk Jeremić bio deo DS, Dragan Đilas, Marinika Tepić je bila u 6 stranaka, ali između ostalog bila je i deo te stranke. Boris Tadić je isto otišao iz DS, Živković, Veselinović je otišao iz DS, pa je opet u kolaciji sa DS, pošto to SNS ne mogu da pronađu kažu: "Gde su osnivači?", valjda je cilj da menjamo ljude i omogućimo prostor mlađim ljudima i da se ne držimo pilitike prvoboraca. Pored mene samo je Miloš Vučević od početka, Ana je pola godine u stranci, Šapić i manje od toga. Vrata ove političke stranke moraju da budu otovrena za sve, da nema toga, rekli bi: "Nisu ništa promenili"; ta mi želimo nove ljude - rekao je Vučić.

Kako kaže, danas u nekoliko medija, glavna tema je bila zašto nosi rolke i kako je to smislio da bi ublažio strog izgled i kako je to izborni trik.

- Ti ljudi nisu normalni! Ja nemam šta da vam kažem. Kupio mi Siniša za rođendan rolke, nikada ih u životu nisam obukao, Siniša mi kaže jedanput: "Kupio sam ti nešto, nisi nikada obukao"; daj nemoj da me smaraš s oblačenjima. I tako me je smarao tri-četiri puta, kažem: "Jesi video, obukao sam rolku", i kaže: "E, super ti je rolka". Tako je to izgledaloTako da Siniša mora da vodi računa šta će da mi kupi za sledeći rođendan. Miloše što nosiš rolku večeras, što me imitiraš? To vam govori o nečemu drugom, pokojni Tijanić je govorio: "Savako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti", a oni se kreću u granicama - rekao je Vučić.

