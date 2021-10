Spot u trajanju od 16 sekundi u kojem je akcenat na Marini Abramović, jednoj od najznačajnijih umetnika današnjice, koja živi u Njujorku, a čiji je samo jedan performans u čuvenom Muzeju moderne umetnosti - MoMA videlo više od 750.000 ljudi, biće prikazivan svaka tri minuta od podne do ponoći na Tamjs skveru, koga godišnje poseti najmanje 50 miliona turista zbog čega ga nazivaju i raskrsnicom sveta.

Ambasador Marko Ðurić večeras će u Njujorku u čast Marine Abramović i velikog jubileja 140 godina diplomatskih odnosa Beograda i Vašingtona organizovati prijem, na kome će joj uručiti zlatnu medalju za zasluge.

“Velikoj Marini Abramović svečano ću, kao izaslanik predsednika Republike, uručiti zlatnu medalju za zasluge. Ovo odlikovanje jeste zahvalnost Srbije našoj svetski poznatoj umetnici za predstavljanje naše zemlje, kao i za izuzetne zasluge i rezultate u oblasti kulture, a posebno u umetnosti performansa”, naglasio je Ðurić.

Skupu će priustvovati i veliki broj visokih zvaničnika američke administracije, što, kako je ambasador rekao, predstavlja posebnu čast za Srbiju kao i samo prikazivanje promotivnog video spota na Tajms Skveru.

Kao važna spona izmedu Beograda i Njujorka u tom spotu, koji će biti prikazivan na jednom od dva naveća bilborda na Tajms skveru, i to na uglu Brodveja i 43. ulice, uz poziv svima da posete Srbiju, pripalo je i nacionalnom avioprevozniku Er Srbiji.

Obeležavanje jubileja u Njujorku biće najznačajniji događaj za Srbiju ove nedelje, koju je Ðurić započeo nizom sastanaka sa članovima Predstavničkog doma u Kongresu SAD.

Centralna proslava velikog jubileja u znak sećana na 1881. Godinu kada su uspostavljeni diplomatski odnosi dveju zemalja potpisivanjem dva sporazuma biće organizovana u Vašingtonu u decembru.

If you happen to be on #TimesSquare today, please pay attention to the message @SRBinUS left for you in honor of #SerbiaUS140years 🇷🇸🇺🇸.

And yes, that’s a famous New Yorker and a world-class artist, our 🇷🇸Marina Abramovic looking upon you. ☺️ pic.twitter.com/ac1nKLsz6t