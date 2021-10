PALMA : Kada me kritikuje ova opozicija to znači da dobro radim

“Razlika između mene i njih je što su oni putovali sami u egzotične destinacije da otvaraju privatne račune a ja vodim lekare, poljoprivrednike, studente sredstvima od donatora”, rekao je Marković.

"Kada me kritikuje opozicija u Srbiji okupljena oko Dragana Đilasa to znači da ja dobro radim i ja ih pozivam da me što više kritikuju, a ja ću da pojačam svoje aktivnosti na dobrobit građana. I ja sam ponosan kada me takvi kao što je Dragan Djilas napadaju. Kada me napadnu ti lopovi, siledžije, ludaci i kriminalci ja imam još veću popularnost među građanima. Što ne kažu Dragan Đilas i ti njegovi "malo je Palma odveo u Egipat, samo 144 čoveka, ja iz opozicije bi odveo 500 ljudi". Tako da se takmičimo, a ne lažima", izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma u intervjuu za Kopernikus u Hurgadi, a na pitanje voditelja da li ste videli kako vas napada opozicija kako trošite budžetska sredstva za putovanje lekara.

"Ali ti iz te Đilasove opozicije ne zaslužuju da ove moje reči iz Hurgade putuju i da oni to slušaju. Ceo trošak kompletnog putovanja i boravka u Hurgadi 144- člane delegacije u kojoj je 125 zdravstvenih radnika iz kovid zona iz 18 zdravstvenih ustanova platio je donator koji je želeo da ostane diskretan. Mi smo dobili ovde u Hurgadi najpovoljnije cene zato što je vlasnik lanca hotela Titanik moj prijatelj i zato što sam ja pre dve godine u Hurgadi proglašen za najpopularnijeg stranca i zato sam dobio Oskar popularnosti. Kada dođe državni revizor u Skupštinu grada Jagodine on vidi tu stavku donacija i takođe vidi da li su te pare namenski potrošene," kaže Marković.

Marković ističe da kada su u pitanju lekari, medicinske sestre i tehničari da oni nemaju cenu, i da za njih ništa ne možemo da kažemo da je skupo.

"Oni su u ovoj kovid eri najhumaniji i najugroženiji, jer su svakodnevno u kontaktu sa pacijentima obolelim od kovida i njihov posao je danas najteži u poslednjih 50 godina. Ja sam ponosan kada nekog usrećim, tako sam radio i kao dete i tako me otac vaspitao. Ja to ne radim zbog političkih poena. Od 2004. do 2021 godine 70.000 građana je putovalo negde u našoj organizaciji. I sve su donatori platili osim odlaska djaka sa teritorije grada Jagodine koji su završili 4. i 8. razred osnovne škole i onih koji su završili srednju školu na more, jer je to plaćano iz budžeta grada Jagodine. Sva ostala putovanja, uključujući i ovo platili su donatori. Samo ove godine smo sredstvima od donatora vodili 900 lekara i medicinskih sestara u Hurgadu u aprilu i sada i u Paraliju u junu mesecu. Vodili smo i 992 poljoprivrednika u Paraliju krajem avgusta početkom septembra. Neka opozicija pokrene neke svoje stare veze kada su bili na vlasti. Ali te su veze bile samo u korist njihovih džepova, a ne za građane. Razlika između mene i njih je što su oni sami putovali na egzotične destinacije kako bi tamo otvarali račune a ja vodim lekare, poljoprivrednike, studente... " istakao je Marković i poručio:

"Naši zdravstveni radnici su iz Crvenih zona došli na Crveno more i opet se vraćaju da spasavaju živote i ponosan sam što sam im bar malo pomogao da se opuste nakon 18 meseci žestoke borbe protiv korone, a to ih nažalost čeka i kada se vrate".