'SAMO VAM ZNANJE NIKO NE MOŽE ODUZETI!' Vučić uručio stipendije brucošima: Uspeh je da budete odgovorni deo zajednice (FOTO)

"Molim vas da krenete putem uspeha, a uspeh je da budete odgovorni deo zajednice."

Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, u ime SNS Fondacije za srpski narod i državu, uručio je 20 stipendija studentima kojima je poručio da te stipendije pokazuju da oni nisu važni samo njihovim porodicama, već i nekima drugima u državi.

Stipendije za jednogodišnju školarinu u vrednosti od maksimum 125.000 dinara namenjene su studentima iz socijalno ugroženih kategorija sa teritorije Srbije koji su prva godina osnovnih akademskih studija.

Vučić je ukazao na to da sada kada su počeli da dobijaju nagrade i stipendije moraju da se ponašaju odgovornije od svojih vršnjaka i zamolio ih da nastave da rade.

- Molim vas da krenete putem uspeha, a uspeh je da budete odgovorni deo zajednice. Budete ozbiljni. Jednu stvar niko vam ne može nikada oduzeti, a to je vaše znanje, borbenost. To je jedino što ostaje vaše i zato je važno da se borite i da učite. To ne može niko da vam oduzme. Učite vredno i ostanite u našoj Srbiji jer potrebni ste Srbiji koliko je i Srbija potrebna svima nama - poručio je Vučić stipendistima.

Lider SNS-a se prisetio i svoje prve stipendije i ispričao da je tada naučio da ne treba nikada da uzima kredit što je, kako je rekao, razlog što danas imamo dobro stanje javnih finansija.

Kako je ispričao, za stipendiju nije imao vezu, ali je ipak dobio i da se pitao zašto je država odlučila da mu je dodeli. Kaže se tada osećao posebno, jer je neko, kako kaže, doneo odluku da ga sa još desetak ljudi izdvoji da o njima brine.

Dodaje da je želeo majku da iznenadi i od tog novca joj kupio usisivač Kirbi za koji je svakog meseca godinu dana morao da plaća po 100 evra.

- Kako dođe kraj meseca baš tih 100 evra su mi falili - da li za putovanje ili nesto drugo i tada sam shvatio - kredite ne uzimaj nikada - rekao je Vučić.

To iskustvo, kaže mu je pomoglo, i vezuje ga za sprovođenje fiskalne konolidacije u Srbiji i to što je javni dug spušten ispod 60 odsto čime je obezbeđena sigurnost za sve.

- Da možete da računate da država ima redovne i uredne finansije - poručio je Vučić stipendistima, među kojima su studenti beogradskog, novosadskog, kragujevačkog Univerziteta, ali i Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Predsednica Fondacije Bojana Radaković istakla je da na ovaj način SNS pokazuje da njima briga o mladima nije samo slovo na papiru, već stvarna.

Ukazala je na to da Fondacija kroz različite programe edukacije veliku pažnju posvećuje mladima i šalje im poruku da računaju na njih, da su im bitni i da je obrazovanje za njih važno.

- Ponosni smo na odluku da studirate u svojoj zemlji, uz radna mesta, podsticaje za mlade, moći ćete da ostanete. Neka vaša vizija bude stabilnost Srbije - kazala je Radaković.