'PO STOPI RASTA SRBIJA ĆE BITI NAJBOLJA U EVROPI' Vučić: Prosečna plata će u januaru biti 610 evra! U onedeljak isplata 30 evra za 5.760.000 građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio novo povećanje plata, kao i minimalne zarade.

To je rezultat svih nas i zato sam zadovoljan.

On je rekao da ćemo u Evropi biti ubedljivo najbolji.

- U ovom trenutku smo prvim budžetom računali da bi naš deficit trebao da bude oko 3,8 milijardi evra. Smanjili smo projekciju deficita, međutim danas, naš deficit je 98 milijardi dinara, odnosno oko 800 miliona evra. Koliko god da potrošimo nećemo do doći do dve miliajrde - naveo je Vučić.

Kako je dodao, to je odlična vest, jer to znači da imamo zdravu ekonomiju i nižu stopu javnog duga, oko 58 odsto.

- Može da se desi da bude i niža od toga, to znali da nam je novac siguran, rastu devizne rezerve. Raste i građevinarstvo, rudarstvo. Trebalo je da uradimo mnogo više i povećamo proizvodne rezutate u energetici. Poljoprivredna godina nam nije bilo nakloljena. Verujem da ćemo biti najuspešnija zemlja u celoj Evropi - istakao je predsednik Srbije.

U ponedeljak isplata državne pomoći

Prema njegovim rečima, doneta je odluka da minimalna zarada bude povećana za ljude sa najnižim primanjima, na 35.027 dinara, a bila je 15.600.

To je realno povećanje od oko 80 odsto, dodao je Vučić.

- U ponedeljak idemo sa isplatom od 3.520 dinara za ukupno 5.760.000 ljudi - dodao je on.

Vučić je najavio povećanje plata i penzija već od 1. januara.

U uslovima korone i velike krize, ne možete da pravite rast kakav biste želeli. Plate će rasti između 7 i 8 odsto u javnom sektoru. Prosečno, ne računajući minimalnu, to će biti oko 7,40. Od osam odsto povećanje će imati zdravstveni radnici. Pripadnici vojske i radnici u socijalnoj sferi.

On je istakao da će se penzije uvećati oko 5,5 odsto, pa će onaj koji ima 60.000 penziju, imati povećanje od 3.300, a oni koji imaju 30.000, oni će imati 31.750.

Podsetio je da će svi penzioneri krajem februara dobiti i 20.000 dinara.

Prosečna plata 610 evra

Vučić je izrazio očekivanje da već u decembru, a sigurno u januaru prosečna plata bude preko 610 evra.

Osvrnuo se i na energetsku krizu:

- Hoću da građanima garantujemo da će imati toplu zimu u svojim domovima, da ne povećavamo cenu električne enegije i gasa bar do kraja grejne sezone, iako je to užasno opterećenje za državu.

I sad nam je pitanje hoćemo li brzo da obnovimo TENT 1 blok i da napravimo dogovor sa Putinom, onda bismo mogli da idemo i na veći rast plata i penzija ali cilj je najpre da ne povećavamo cene gasa i struje - rekao je on.

Srbija ima najniže cene struje i gasa

Vučić je napomenuo da Srbija ima najniže cene struje i gasa, samo Moldavija i Ukrajina imaju niže.

- Istovremeno, ljudi žele da udišu čist vazduh, da imaju čistu vodu, da imaju kanalizaciju, pa modamo da ulažemo u obnovljive izvore - rekao je on.

Vučić je istakao da je nivo stranih direktnih investicija na godišnjem u periodu od 2016. do 2020. iznosio tri milijarde, što je najviše u regionu.

Znate koliko mene sekira što će neko da me napada ukoliko govorim istinu.To govori o nekim drugim ljudima i nemoći. Kada sam rekao da ćemo pristići Hrvatsku, za dve godine imaće značajno niži rast od Srbije, za oko šest indeksnih poena niži. To je više od 3,5 milijarde evra koje smo nadoknadili. 11 i po milijardi smo zaostajali kada sam postao predsednik Vlade. Srećan sam zbog uspeha, njima želim sve najbolje. Mi se takmičimo u ekonomiji, a ono što smo napravili, uradili smo svojim snagama. To su, pre svega, zaradili građani Srbije.

Predsednik se osvrnuo na izjave Borisa Tadića.

- Kako ljude uvodimo u smrt. Možda bih mogao i nešto lično da mu odgovorim ali iz poštovanja neću. Što se kovida tiče, na početku smo uveli najteže mere, nismo znali sa kakvom boleđću imamo posla. LJudi su nas mrzeli, mrzelo me je svako dete, majka, baka i deka. Mene su smatrali krivim jer nisu mogli da prošetaju, iako smo im tako spasili živote. Onda su krenuli da izvode ljude na proteste samo jer sam najavio teže mere. Oni su izašli na proeste sa antivakserima. Onda kada je trebalo da dobijemo lekove, bio sam prvi koji je izašao sa inicjativom da gradimo bolnice. Za samo četiri meseca izgradili smo tri, sa više od 2.000 ležajeva.

Kako kaže, "ne bismo imali ljude gde da primimo".

- Onda je došlo pitanje vakcina, uradili smo sve da dobijemo vakcine iz Kovaks programa, a od decembra smo imali vakcine. I po nižoj ceni nego većina zemalja EU. Obezbedili smo švedski to za naš narod - naveo je Vučić.

Vakcina kompanije Moderna stiže najkasnije 3. novembra

Predsednik je najavi da 2. novembra, najkasinije 3. novembra u našu zemlju stiže i vakcina kompanije Moderna.

- Imaćete i rusku jednu i drugu komponentu. Verujem da ćemo za sedam - osam meseci proizvoditi svoje vakcine. Imamo oružje i oruđe za borbu. Demonstracije su krenule kada smo najavili kovid propusnice, i napadi na lekare. Slušamo da je dovoljno staviti neku stočnu mast u nos.

- Od početka smo govorili da ćemo da slušamo struku, kritikovali su nas i napadali tajkunski mediji. Onda su posle toga počeli da govore sve protiv lekara koji su profesionalno obavljali svoj posao. Oni ne dobijaju nikakav novac, a mi bolje od njih nemamo. Ne razumem šta zamerate državi. Jedino što mogu da kažem je - Slušajte lekare. Ja poštujem veterinara, ali njih slušate kad vam je bolestan pas, mačka ili prase.

Govorili su i "korona je gotova, a Vučić gradi bolnice".

Vučić u sredu prima treću dozu vakcine, brojevi zaraženih padaju

- Danas su nam sve te sobe pune, gde bismo smestili sve te bolesne ljude. Nabavili smo i lek koji košta 400 dolara jer hoćemo da spasimo ljude.

On je otkrio da će u sredu primiti treću dozu vakcine protiv virusa korona i ponovo pozvao narod da se vakcinišu.

Po pitanju novih mera, istakao je da će biti kako kaže stručni štab, ali u ovom trenutku brojevi idu na bolje.

- Prvi put da smo na ispod 30 odsto vikendom. Brojevi opadaju. LJudi treba da budu odgovorni".

Napomenuo je da jedino na šta nije ponosan u borbi protiv korone je "to na kako smo delovali na antivaksere".

- To je krivica koju mogu da prihvatim, ne znam kako smo došli do toga da se leče mastima i kremama koje veterinari daju za stoku. Biće da neke krivice kod nas svih ima, jer nemoguće da su sami za to krivi.

Moj drug i saborac je preminuo od korone Vučić je ispričao kako je zbog korona virusa izgubio prijatelja. Kako je predsednik rekao, taj njegov prijatelj se raspravljao i svađao sa njim zbog koronavirusa, a na kraju se zarazio. -Jedan moj prijatelj koji je mlađi od mene zvao me je i rekao "umreću od korone" i izvinio se što se sa mnom svađao oko korone. Umro je - rekao je Vučić. On je otkrio da će u sredu primiti treću dozu vakcine protiv virusa korona i ponovo pozvao narod da se vakcinišu.

Danilo nije glavna meta, hoće lično da me povrede

Na pitanje o napadima opozicije na njegovog sina rekao je:

- Nije Danilo meta, oni time hoće da govore ljudima o aroganciji i bahatosti vlasti i hoće da izvuku moju nervoznu i histeričnu reakciju jer hoće da kažu koliko sam loš otac da nisam mogao da vaspitam sina. Na taj način žele da me dodatno lično povrede ne bi li ostvario neke ciljeve. Važno je da kažem da nisam cilj ni ja, moje rušenje je sredtsvo za njihove nove pljačke - istakao je Vučić.

Onda su rešili, kada vide da je Srbija ozdravila ekonomski, da se vraaćju na vlast. Imaju jednu smetnju, a to je poverenje ljudiu mene, računaju na moju slabost prema mojoj deci. Sećate se kako su cmizdrili pred kamerama govoreći da im neko dira decu, a niko im nije dirao decu. Nemam pojma ni kako mu se zovu deca, ni ne interesuje me, a zato svi znaju Danila. Da li ga poznajete, da li je nešto ukrao nekome ili nepošteno zaradio. Kriv je zato što je kažu, išao leksuom, a išao je službenom škodom. Na stranu sve to što radite, sve to rade jer je nervoza i nemoć velika, pred činjenicom da su svi oni išli da se brčkaju ove godine, a ja nisam ni dan išao. Teška je godina, korona je, morala je da se vrati

- Šta je Danilo loše uradio osim što ne živi u tri miliona funti vrednim apartmanima - dodao je Vučić.

Odbrusio Hrvatima: Zar vas nije sramota da pričate Srbiji o vladavini prava?

Podsetimo, hrvatski mediji objavili su da je "Kosta D. svedok na suđenju izjavio da ga je 1991. Aleksandar Vučić lično tukao.

- Pomalo mi je bezveze da objašnjavam. Nije to taj čovek sam izmislio, to mu je rečeno, upravo zbog teških krivičnih dela koji je počinio. To mu je rečeno da kaže zbog teških dela koje je učinio prema Srbima i crkvi Svetog Spiridona Čudotvorca u Petrinji. Nikada nisam bio u Petrinji, bio sam u Glini 1995. godine, postoji i video snimak. Bili smo dva dana u kampanji sa Srpskom radikalnom strankom. Gospodina Paspalja sam tada prvi put video. To je toliko smešno i sumanuto, nikada nisam bio na teritoriji Avnojevske hrvatske, nisam valjda bio dovoljno hrabar da se javim kao doborovoljac, imao sam tek 20, 21 godinu. Studirao sam u Beogradu - naveo je Vučić.

Naglasio je da se "bavio studijama, i nogom nije kročio na teritoriju Hrvatske":

Durgi svedoci rekli su da me nikada nisu videli. Svašta prenose mediji, ali ovo je vrhunac, ali ja izvlačim jednu dobru stvar. Ja se uopše nisam bavio politikom, nisam bio član SRS sve do druge polovine 1993. godine. Oni su pomešali datume u patološkoj želji da urade nešto protiv Srbije. Ne odgovaram im kao predsednik kome ne mogu dakažu da je činio zločine.

- Ako im je ovo svedok, molim ih da mene pozovu i da se utvrdi jesam li bio u Petrinji ili nisam. Da mogu da im pomognem da budu oslobođeni ako nisu počinili zločine. Ovo je i sramota za EU, te stvari se ne rade. Zar vas nije sramota da pričate Srbiji o vladavini prava. Posle ovoga, o pravima Srba ne mora niko da mi govori. U Petrinji nikada nisam bio u životu - istakao je predsednik Srbije.

Kako je dodao, to se dešava jer misle da su ulaskom u EU i NATO sve završili, da je Srbija zgažena.

Pošto Srbija brže raste i napreduje, uprkos svim novcima koji iz EU stižu u Hrvatsku.

Vučić je napomenio da "nije želeo da prikriva gadosti koje su iznosili".

- Ovoga puta ćemo da ispitamo sve pravne mogućnosti, pre svega da bismo Srbima pomogli. Oni bi rekli da sam ja ubijao i klao, ali za to bi otišlo predaleko pa bi morali da me privode. Mislili su da će to tako da prođe, ali lažu. Sram vas bilo, mene bi bilo sramota da neko u Srbiji to radi protiv njih - rekao je predsednik.

Neće se tolerisati progon srpskoga naroda

Šef srpske države je, govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, rekao da je mir potreban, ali da se neće tolerisati progon srpskog naroda,

- Priča je komplikovana. Skoro sam siguran da će tražiti nove provokacije na naš narod. Mogu samo da molim evropljane i Ameriku da ih zamole da to ne čine. U Glazgovu ću da razgovaram sa svima, sa Borisom DŽonsonom i šefovima nekoliko službi. Potreban nam je mir sa Albancima, ali ako mislite da ćete da progonite Srbe, to se neće desiti.

Kazao je da će se boriti na svakom mestu da ukaže na opasnost i šta bi deeskalizacija na Kosovu i Metohiji donela.

- Postoje dve opcije, a sigurno da mi neće oprostiti ono što sam u Raški govorio o tome da ću zaštiti naš narod, jasno je da pokušavaju na svaki način da oslabe Srbiju - rekao je on.

- Neću previše o prošlosti, ni o tome koliko nas je bilo ranije, kako smo spali na 11 odsto... Neću da idem kroz loša rešenja od '99, ćutanje na naš pogrom. Gde su se predstavnici države sakrivali ispod stola, pravili se da vezuju pertle, i kada je Priština proglasila sopstvenu nezavisnost, a mi smo u Beogradu ćutali - rekao je Vučić.

Na pitanje da li je zabrinut što su SAD oformile grupe za tzv. Kosovo i Republiku Srpsku, rekao je da mu nije jasno zašto se podgreva krompir kad ništa nije isto kao devedesetih.

- Niti je Srbija ista iz devedesetih, niti je odnos snaga isti, niti se mi ponašamo tako da potcenjujemo. Ja odlični razumem šta je Amerika i kakva je sila. Moja obaveza je da čuvam našu zemlju.

Na vesti o dolasku Zdravka Krivokapića u Srbiju kaže da želimo "dobre odnose sa Crnom Gorom" i da "veruje da ćemo u budućnosti uspeti da ih popravimo".

Ljude zanimaju rezultati, važno je šta sve mođemo da uradimo za Srbiju

Govoreći o izborima Vučić je rekao da je prisustvovao razgovorima sa predstavnicima opozicije i da je zadovoljan rezultatima susreta.

- Verujem da ćemo moći da sarađujemo u obezbeđivanju legitimnosti izbora. Ne bojimo se narodne volje, a oni koji je se plaše, teškim rečima pokazuju koliko su nemoćni da izađu sa dobrim idejama. Odgovorićemo im radom, obilaskom ljudi i verujem da možemo da im se suprotstavimo na izborima - dodao je on

Kaže da je saradnja sa SPS-om pitanje tehnike, a veruje "da, ukoliko dobiju poverenje naroda", ne postoji razlog da ne nastave saradnju.

LJude, kaže, zanimaju rezultati, a ne rejtinzi političkih stranaka.

- LJudi ne glasaju jer čuju da neko ima više ili manje. Oni znaju da ja odlično znam sve brojeve, a oni će biti važni 3. aprila. Do tada je važno šta sve možemo da uradimo za Srbiju - podvukao je Vučić.