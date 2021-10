ĐORĐEVIĆ: Uvrede i pretnje verbalni izraz svih Đilasovih sledbenika

Na onom Đilasovom, opskurnom i mržnjom prema Aleksandru Vučiću zadojenom portalčiću oglasio se, psovkom u naslovu (doduše i za očekivati je da bude baš tako, jer su psovke, uvrede i pretnje osnovni verbalni izraz svih Đilasovih sledbenika, kako onih koji su njegovi zaposleni, tako i onih koji ga na različite načine podržavaju) i gomilom laži upakovanih u poltronske rečenice upućene Draganu Đilasu izvesni advokat i, kako sam kaže, član nečega što se zove "Pokret za preokret", rekao je Zoran Đorđević, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Svoje divljenje prema najnetalentovanijem političaru, političaru u pokušaju i tajkunu, Draganu Đilasu, ovaj aktivista toga nečega što čak ni kao statistička greška ne postoji na političkoj mapi Srbije, iskazao je "srceparajućim" rečima, a sav taj galimatijas laži i udvorništva uredništvo ove septičke jame od portala začinilo je slikom nasmejanog Đilasa, sve u nadi da će takav, očigledno naručen tekst, i slika uz njega, moći da nekog od građana Srbije prevare i ubede u to da Đilasov osmeh nije posledica 619 milona evra narodnih para (koje je on beskrupulnozno, kroz razne marifetluke, nezakonito prisvojio u vreme dok je bio pripadnik bivšeg režima) – nego izraz "čovekoljublja i naglašene filantropije", što ovaj nemušti i praznoslovni tekst neuspešno pokušava da dokaže - izjavio je Đorđević.

On kaže, da su verovatno stručnjaci opšte namene i eksperti za svašta i ništa, koje Đilas plaća upravo onim opljačkanim novcem, došli do zaključka da im je potrebno da svog gazdu predstave u drugačijem, boljem, ljudskijem svetlu, bez obzira na istinu i činjenice i da kroz pokušaj svojevrsne, pomalo i "literarne", rehabilitacije probaju da građane Srbije ubede da Dragan Đilas nije onaj čovek koji je upropastio Beograd u vreme dok je bio gradonačelnik.

- Da on nije onaj Dragan Đilas koji je, skoro pa i bukvalno, "sahranio" Demokratsku stranku dok je bio njen predsednik. Da taj Dragan Đilas nije onaj Đilas koji je manipulisao, i koji i danas manipuliše, informacijama i neistinama – kroz svoje mnogobrojne medije, finansirane novcem koji je ukrao. Da je to "običan, pristojan, častan i pošten" Dragan Đilas, a ne onaj koji glumi žrtvu, laže i izmišlja, fabrikuje afere i patološki mrzi Aleksandra Vučića - kaže Đorđević.

Kako dodaje, da je Dragan Đilas "veliki borac za ljudska prava i slobode, pravdu i demokratiju", i da to nije Dragan Đilas, tajkun i hohštapler, kome je lično bogaćenje jedini cilj, a lični interes uvek iznad svega. Da je to smiren, čestit i razuman čovek, a ne onaj Dragan Đilas kome su zavist prema Aleksandru Vučiću i rezultatima koje predsednik postiže jače od zdravog razuma, a pohlepa i sujeta u obrnutoj srazmeri sa njegovim znanjem i umećima kojim raspolaže.

- Da to nije onaj Dragan Đilas za čije je vladavine nezaposlenost u Srbiji bila 26%, a inflacija svakodnevno rasla – već neki drugi, nasmejani Đilas, koji je spreman da se žrtvuje zarad opšteg dobra. Da je to Đilas "prepun vrlina i razumevanja", a ne oholi i osioni, bahati tajkun, koji prezire sopstveni narod – čije štetočinstvo nikakva izmišljena, prepravljana, "oprana" biografija i tobožnji nonšalantni osmeh ne mogu da sakriju. Da to nije onaj Dragan Đilas, političar bez politike, bez ikakvog plana i vizije (osim prisvajanja tuđeg novca), bez ikakvog političkog stava i koncepcije, čije je načelo – meni sve, narodu i državi ništa – nego Dragan Đilas koji ume, zna i može da bude od koristi i narodu i državi. Da to nije onaj, imalac „inženjerskog“ mozga i samozvani, samonabeđeni pripadnik "elite", nego Dragan Đilas kome je narodno dobro najpreče, a lični primer osnovni delatni princip - rekao je Đorđević.

Kako kaže, srećom po Srbiju – svi vrlo dobro znaju ko je zaista Dragan Đilas i kakvo je njegovo pravo lice, kao i što po zlu pamte vreme njegovog gazdovanja javnim dobrima i resursima – tako da nikakvi hvalospevi, nikakvi lažni osmesi, neće moći da promene istinu, bez obzira na to koliko se svi njegovi plaćenici oko toga trudili.

Autor: