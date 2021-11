Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, rekao je za PINK da je istraga vrlo brzo završena, zahvalio se svim pripadnicima MUP-a Srbije i svima drugima koji su učestvovali u otkrivanju počinilaca ovog, kako kaže, gnusnog zločina.

- Došli smo do saznanja da se radi o pastorku predsednika Stranke slobode i pravde u Zaječaru. On je priznao izvršenje krivičnog dela i koliko sam informisan njemu je određeno 30 dana pritvora, njegovo objašnjenje je nekakvo maltretiranje njegove majke, koja, kako je rekao radi u nekom javnom preduzeću. To naravno nema nikakve veze, to je samo očigledan izgovor – rekao je Ničić.

Kako kaže, lično je dobijao poruke od nekih ljudi koje je on pozivao na političku akciju protiv njega.

- E drugari, ako ste spremni za jednu dobro akciju, meni je sada očuh predsednik gradskog odbora SSP-a, ajde da se nađemo i dogovorimo oko akcije – pisalo je u porukama koje je slao taj mladić.

Ničić ističe da je očigledno i ružno i da sada kada su videli šta su uradili, da su i drugi osudili taj čin, sada se vade na neku laž.

- Kada nemate uticaj morate da primenjujete ovakve metode, ako ne voljom naroda, onda nasiljem – rekao je Ničić.

On dodaje da ovo nije prvi put da se dešava ovakvo nešto, ali je prvi put da se oštro osudilo i da se okrivi počinilac.

