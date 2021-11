Vulin: Koliko je na N1 i ostalim tajkunskim medijima dozvoljeno hvaliti Đilasa ili to može i bezgranično?

"BIRODI je ljut što se aktivnosti predsednika Srbije na RTS-u i Pinku prikazuju većinski pozitivno, ali je sasvim zadovoljan što se na N1 i NewsMax Adria sve aktivnosti Aleksandra Vučića, ne pretežno, već bez izuzetka, ismevaju, vređaju, potcenjuju, unižavaju. BIRODI je ostao dužan da objasni i REM-u i javnosti koliko tačno je dozvoljeno pohvaliti Aleksandra Vučića", izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin odgovarajući na kritike BIRODI-ja zbog pozitivnog predstavljanja predsednika Srbije na RTS-u i Pinku.

"Pohvale su ograničene, pljuvanje je neograničeno. Postavlja se i pitanje koliko je na N1 i ostalim tajkunskim medijima dozvoljeno hvaliti Đilasa ili to može i bezgranično? Na Pinku i RTS-u pohvale početak izgradnje auto-puta i to je za osudu, na NewsMax Adria Aleksandru Vučiću opsuju majku i to je za pohvalu. BIRODI ima pravo da kaže kako mu je količina psovanja Vučića mera objektivnog novinarstva, ali nema pravo da naređuje da i drugi mere njegovim merama", poručio je predsednik PS-a Vulin.