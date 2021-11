Vulin: Da Srbija hoće da se silom vrati na sever Kosova, ne bi joj trebali ni Rusi ni bilo koji drugi stranci

Kako je ministar odbrane izjavio, predsednik Sbije Aleksandar Vučić je jedini lider kome je do mira stalo više nego do spostvene političke budućnosti.

Vulin objašnjava da kada kod Šiptara progovori strah i nečista savest, obično lupetaju o srpskoj agresiji i ruskoj opasnosti, i počnu da kukaju kako je Vučić opasan, a Srbija velika. Ni predsednik Vučić ni ja ne spremamo i ne tražimo ruske dobrovoljce. Da Srbija hoće da se silom vrati i na sever i na jug Kosova i Metohije, ne bi joj trebali ni Rusi ni bilo koji drugi stranci, dovoljni su Srbi rođeni na KiM. U to su se Šiptari uverili kada su slali bahate specijalce na sever Kosova i Metohije, a ponizne i uplašene ih povlačili na jug", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, odgovarajući bivšem komandantu KBS-a Kastratiju, koji je rekao da ima informacije da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar Vulin regrutuju ruske plaćenike da bi ih doveli na sever Kosova. „Šiptarsko lupetanje o Rusima na severu KiM treba da posluži kao razlog da NATO još jednom podigne oružje kako bi vodio rat koji Šiptari sami nikada nisu mogli da dobiju, baš kao što sami nisu mogli da naprave ni državu. Ako sile zapada imaju glava svojih građana na bacanje i želje da vode šiptarske ratove, mi Srbi glave svoje dece za gubljenje nemamo. Vučić je jedini lider na Balkanu kome je do mira stalo više nego do sopstvene političke budućnosti, ali to je njegova snaga, nije slabost", poručio je ministar Vulin.

Autor: M.Mijatović