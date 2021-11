Brnabić je, na zajedničkoj konferenciji za štampu, posle razgovora sa Krivokapićem, kazala da je sa gostom pričala o dočeku na aerodromu i reakcijama na to što je potpredsednik Vlade Branislav Nedimović tom prilikom bio obučen u farmerke i komentarima.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nije poštovao "dres kod" prilikom dočeka predsednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića na beogradskom aerodromu, ali i dodala da iza tog postupka nije bilo "nikakve zle namere".

Ona je posle sastanka sa predsednikom Vlade Crne Gore Zdravkom Krivokapićem izjavila da je crnogorskog zvaničnika trebalo da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selakovića ali da avion kojim se vraćao iz Atine, nije mogao da sleti na vreme.

Данас и сјутра сам у званичној посјети Републици Србији. На београдском аеродрому дочекао ме је потпредсједник Владе Србије г-дин Бранислав Недимовић. pic.twitter.com/HhZok8kOFY — Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic) 02. новембар 2021.

- U poslednjem trenutku je na aerodrom otišao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović jer je on i potpredsednik Vlade Srbije. On često krši 'dres kod', to je njegov manir. To nije nešto čemu pridaje posebnu pažnju. Prekršen je diplomatski protokol ali ne sa nekom zlom namerom. Nekad morate da razumete i lične preference ljudi, ni ja nisam osoba koja se drži ustaljenih protokola - rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Odbacila je navode pojedinih medija iz Srbije i Crne Gore o ponižavajućem dočeku, navodeći da je crnogorski premijer u Beogradu imao tretman kao "nijedan drugi zvaničnik".

- Predsednik Aleksandar Vučić nikom nije poklonio toliko pažnja kao premijeru. Čim je sinoć sleteo iz Glazgova, došao je na večeru da poželi dobrodošlicu premijeru. Danas su se sastali, a večeras će imati još jednu večeru. To mnogo više govori o našem odnosu prema Crnoj Gori nego 'dres kod' ministra Nedimovića. Mi smo se jutros na sednici Vlade šalili da je za uobičajeni dres kod ministra Nedimovića on juče bio poprilično sređen. Zaista nije bilo nikakve zle namere u svemu tome - ocenila je predsednica Vlade Srbije.

Dodala je da je narativ koji šalje "deo javnosti" u obe države, potpuno suprotan narativu na sastancima zvaničnika Srbije i Crne Gore.

- Ovo je dugo čekana poseta, o njoj se dugo pričalo i sada kada imamo važne, konstruktivne i pozitivne razgovore, deo javnosti sa obe strane se bavi samo izmišljanjem nekih uvreda, ili da je prekršen neki diplomatski protokol. Suština je da su razgovori bili konstruktivni i da je atmosfera bila pozitivna - rekla je Brnabić.

Ona je kazala i da sa premijerom Crne Gore nije razgovarala o Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) u toj zemlji, navodeći da za to nema ingerencije.