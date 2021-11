Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara nakon svečane ceremonije početka radova na izgradnji Dunavskog koridora, istakao da je inicijativa Otvoreni Balkan izvanredna.

Vučić je istakao da ta inicijativa treba da omogući slobodan protok i roba i usluga.

Na pitanje o novim mogućim incidentima oko Valača na KiM Vučić kaže da je uveren da i ako bude takvih incidenata, sigurno će ih biti jer tako žele da ostvare neke druge ciljeve, a ne zbog energetike.

- Kada će to biti i da li će to biti to zavisi od njih, ja ih molim da to ne rade - kazao je predsedni

Upitan o zelenoj agendi, predsednik Srbije je istakao da je ona važna i da ljudi hoće čist vazduh i čistu pijaću vodu i naglasio da je energetska bezbednost od ključnog značaja.

Prvo je, prema njegovim rečima, potrebno obezbediti energetsku sigurnost, tople domove i električnu energiju, a onda se u potpunosti posvetiti zelenoj agendi.

Predsednik je rekao da "nije budala da kaže da će izbaciti ugalj za pet godina" i objasnio da naši najveći izvoznici ne mogu da rade bez struje i gasa.

Naglasio je da Srbija ima obezbeđene rezerve gasa.