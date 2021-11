PALMA: Veća prava imaju pravoslavni Kopti u Egiptu nego pravoslavni Srbi u Crnoj Gori

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da Hrvati svakoga dana napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da su mu sada izmislili neke priče o navodnom njegovom pojavljivanju na prvoj borbenoj liniji tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije.

- Sve do sada su slagali uključujući i to najnovije. Sve to je njihova obična ljubomora na rezultate koje postiže Srbija i oni iz Hrvatske non stop šalju militantne i ratnohuškačke poruke, umesto da gledamo kako da sarađujemo. Hrvatskim političarima je napad na srpskog predsednika i Srbiju izborni i predizborni program i izveštaj o radu. Njima smeta rast BDP -a u Srbiji, smeta im što ovoliko investitora dolazi u Srbiju, ali od Hrvatske smo to i očekivali, ali nismo od Crne Gore, da predsednik Crne Gore Milo Đukanović hoće da otme imovinu Srpske pravoslavne crkve - rekao je Marković i dodao:

- U Egiptu živi 10 posto pravoslavnih Kopta u zemlji u kojoj ima ukupno 100 miliona stanovnika i sve ostalo su muslimani. U Kairu je predsednik El Sisi otvorio najveći pravoslavni hram na Bliskom istoku, a Milo Đukanović hoće da otme pravoslavne hramove. Kopte danas u Egiptu niko ne dira i imaju sva prava i ispada da danas veća prava imaju pravoslavni Kopti u Egiptu nego pravoslavni Srbi u Crnoj Gori. Dobro je što je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić bio dva dana u Beogradu da se ti odnosi malo odmrznu, ali mi nismo čuli njegovu izjavu ili saopštenje da će da reši probleme, pre svega sa ambasadorom Srbije u Podgorici, koji je iz Crne Gore proteran kao terorista. Političari u Crnoj Gori kao i u Hrvatskoj su ljubomorni na rezultate Srbije. Moja poruka građanima Crne Gore je da ne slušaju militantne poruke njihovih političara već da sarađujemo - izjavio je Marković gostujući na Hepi televiziji.

VUČIĆU SPUSTI CENZUS NA 0,9 POSTO DA OVA “SIROTINJA” ŠTO JE ODNELA MILIONE EVRA VAN ZEMLJE PREĐE CENZUS

- Ne postoji nijedna zemlja na svetu, osim Srbije, u kojoj je u izbornoj godini spušten izborni cenzus sa 5 na 3 posto i to ne u izbornoj godini nego u izbornom mesecu, kako bi opozicija ušla u parlament. Da je bio cenzus i 0,9 posto imali bi jednog ili dva poslanika. Evo ja pozivam predsednika Vučića da smanji cenzus na 0,9 posto kako bi ova “sirotinja” koja je sklonila milione evra van zemlje prešla cenzus. Tu opoziciju od vodstvom Dragana Đilasa su pare ubile u glavu. Ajde što lažete o ljudima iz vlasti, ali vi ste tukli i ženu i tasta. Vi Đilase ne znate šta radite, vi ste za hospitalizaciju i to kada se pojavite na šalteru da medicinska sestra kaže “vi ste hitan slučaj i odmah ga sprovedite na odelenje da legne gospodin”. Ti Đilasovi su mene čak i napali da sam potrošio budžetska sredstva za putovanja. U jednoj stvari su u pravu. Jesu budžetska sredstva, ali sa računa Jedinstvene Srbije koje dobija iz budžeta kao parlamentarna stranka na osnovu 8 poslanika i od tih sredstava smo vodili 992 poljoprivredna proizvođača iz 35 gradova i opština Srbije u Paraliju u Grčku krajem avgusta ove godine. A gde su vaša budžetska sredstva ? U vašim džepovima gde ste sakrili milione evra - kazao je Marković.

MOJE PRVO PITANJE STRANIM INVESTITORIMA ĆE BITI “KOLIKA ĆE BITI PLATA RADNICIMA” – NE MOŽE MINIMALAC

- Najavljuju se nove investicije u industrijskoj zoni u Jagodini, a jedna od njih je nova fabrika nemačke kompanije “Fišer”. Nemačke kompanije daju dobre plate našim radnicima i ja sam im na tome zahvalan. Ubuduće, što se tiče novih stranih investitora, moje prvo pitanje će biti “kolika će biti plata radnicima” i neću da prihvatim nijednog stranog investitora koji kaže da će plata u njegovoj kompaniji biti minimalnih 34 000 dinara, odnosno od Nove godine 35 000 dinara. Neću da dajemo stranim investitorima besplatno zemlju, a da on daje radnicima minimalac. Jeste i to nešto bolje kada nemate ništa, ali 35 000 dinara za lični dohodak je malo - rekao je Marković.

VAKCINIŠITE SE LJUDI, SVAKI DAN TREBA DA IMAMO DAN ŽALOSTI ZBOG BROJA PREMINULIH OD KOVIDA 19

- Vakcinacija je prioritet. Mi danas u Srbiji imamo u proseku od 50 do 60 preminulih od kovida 19 dnevno. Pre ove pandemije, kada se desi neka saobraćajna nesreća ili neka tragedija u selu ili gradu i strada dvoje, troje ili četvoro ljudi, drugi dan je Dan žalosti. Mi sada svakoga dana treba da imamo Dan žalosti. 50 do 60 ljudi svakog dana umre od kovida 19 u Srbiji. Ovo nije moj apel ljudima, već poziv da pogledaju statistiku, a ona kaže da je broj nevakcinisanih od onih koji su preminuli od ove bolesti 90 posto. I treba da se vakcinišu i deca starija od 12 godina. Ove kovid propusnice koje su uvedene od 20 časova su upravo zbog starijih osnovaca i srednjoškolaca kao motiv za vakcinaciju i da bi mgli sutra da idu u školu i na fakultet. Kakva onlajn nastava. Na taj način se ne može naučiti ništa ni postati stručlnjak. Mi ovaj problem korona virusa sada ne možemo da rešimo, niti mi niti iko u svetu, ali preventiva je veoma važna, a preventiva je vakcinacija - rekao je Marković.