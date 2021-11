Kosovski premijer Aljbin Kurti optužio je Vladu Srbije da preti započinjanjem novog Balkanskog rata ne bi li izvuka ustupke zapada.

On u intervjuu za Dejli telegraf optužuje predsednika Srbije da se ponaša kao "Nemačka između dva svetska rata".

Kurti u intervjuu upozorava da bi nedavne krize na Kosovu i u Bosni mogle da eskaliraju ako ga Zapadne vlade ne shvate ozbiljno.

Srbija je, piše u tekstu, "u septembru rasporedila vojnike na granicu sa Kosovom a etnički Srbi koji su protestovali sukobili su se sa kosovskom policijom na Severu prošlog meseca". Ranije ove nedelje, kako se dodaje, visoki predstavnik UN u Bosni i Hercegovini upozorio je da je Dejtonski mirovni sporazum iz 1995. blizu kolapsa.

"Mislim da je definitivno opasnije nego ranije, žele da se ponašaju kao da su Nemačka između dva svetska rata: "Ako nećete da nam udovoljite, izazvaćemo još jedan. Zato što su napravili jednu rundu devedesetih", rekao je Kurti.

"Ako proverite cifre o o novcu koji je u Srbiji utrošen na ime vojnih troškova, videćete da poslednjih godina vrtoglavo rastu. Za koga sve to kupuju", upitao je Kurti.

On je kazao i da činjenica da to govori "vrlo mirno je zato što je to predvideo mesecima i godinama ranije".

"To je racionalna analiza, a ne emocionalna", rekao je Kurti.

U tekstu se dalje navodi da je budžet Srbije za odbranu porastao je za oko 70 odsto na oko 1,5 milijardi dolara (1,11 milijardi funti) godišnje od 2015, što je čini najvećim vojnim "trošadžijom" na Zapadnom Balkanu. Uveliko je, dodaje se, modernizovala svoje vazduhoplovstvo i kupila bespilotne letelice, avione i protivvazdušne odbrambene sisteme od Rusije i Kine.

Navodi se i da je Vučić je negirao da se priprema za rat i branio je pravo svoje zemlje da kupuje oružje gde želi. Ali, navodi Dejli telegraf, "komšije kažu da je jačanje vojske praćeno politikom konfrontacije i ratobornom političkom retorikom o ujedinjenju "srpskog sveta" zabrinjavajuće podseća na razvoj ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu 1990-ih2.

"Kosovski zvaničnici insistiraju da je ta politika proizvela međusobno povezane krize u cijelom regionu koje su osmišljene da izazovu haos i prisile Zapad da prihvati povećanje uticaja i moći Beograda u susednim bivšim jugosloavenskim republikama", stoji u tekstu "Dejli telegrafa".

