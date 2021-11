VUJADINOVIĆ: Jedino tačno što kaže Boris Tadić, je to da je današnja politika, koju predvodi Aleksandar Vučić, potpuno suprotna od svega što je on radio!

Milimir Vujadinović, narodni poslanik i predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, reagovao je povodom izjava Borisa Tadića o političkoj situaciji u RS, Srbiji i regionu.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Drznuo se Boris Tadić, da govori danas o teatru u odnosima između vlasti Republike Srpske i Srbije, namerno zaboravljajući, da je jedini teatar u tim odnosima bio u doba kada je on obavljao funkciju predsednika Srbije, kada se celokupan odnos prema Republici Srpskoj, ogledao u teatralnom grljenju sa predstavnicima vlasti Republike Srpske i deklarativnoj podršci narodu sa druge strane Drine.

Na žalost, nije se sve na tome zadržavalao. Na delu je bio i besomučni progon i hapšenja svakoga onoga ko je na bilo koji način učestvovao u odbrani Republike Srpske ali i Srbije, na Kosovu i Metohiji,a potom su ti isti ljudi slati u kazamate širom sveta,uz stalna izvinjavanja i samoponiženja Srbije.

Ako pak govori o neiskrenosti politike i prema samoj Srbiji, koju danas spočitava Aleksandru Vučiću, treba podsetiti da je Tadićeva jedina briga bilo to da izmoli, da se nelegalno proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije, pomeri dok on ne bude izabran na izborima a u svemu tome je važnu ulogu imao i njegov bliski saradnik Vuk Jeremić. Nakon svega toga, useledio je i beg u inostranstvo, tokom mitinga za Kosovo i Metohiju, a zatim je stigao konačni pečat takvoj neiskrenoj i štetnoj politici kroz postavljanje pitanja Međunarodnom sudu pravde.

Nismo zaboravili i to da se Boris Tadić svojski potrudio i u poslu otcepljenja Crne Gore, 2006 godine. U to vreme bio je zauzet praćenjem provođenja pljačkaške privatizacije u režiji Demokratske stranke, na čijem je čelu tada bio.

Briga o Srbima u Hrvatskoj se svodila na stalna izvinjavanja zvaničnoj Hrvatskoj, bez ijednog pomena o obimu stradanja Srba, pogotovo u zločinačkoj akciji ,,Oluja,,.

Jedino tačno što kaže Boris Tadić, je to da je današnja politika, koju predvodi Aleksandar Vučić, potpuno suprotna od svega što je on radio. To je tačno, na svu sreću i Srbije i svih naših sunarodnika u regionu!

Posledice njegove politike, Srbija i srpski narod uopšte, će osećati još dugo, ali uz čvrstu odlučnost da ne dozvoli da se takva politika ikada više vrati.

Bilo, ne ponovilo se!!!

