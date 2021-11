'ON NEMA POLITIČKI PROGRAM' Đorđević: Đilas ima samo bolesnu ambiciju

Zoran Đorđević, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da netalentovani političar u pokušaju i tajkun ovdašnji, Dragan Đilas, u SAD tobože predstavlja svoj politički program.

- Mada je svima u Srbiji odavno jasno, a trebalo bi da su do sada i mnogi u inostranstvu došli do istog zaključka, da on nikakav politički program nema, kao što nema ni bilo kakav plan ni u jednoj oblasti važnoj za život građana Srbije, ali zato ima bolesnu ambiciju, baziranu na sujeti i želji da nastavi da se lično bogati, prisvajajući tuđ novac, po navici - mediji koje on kontroliše, i finansira upravo novcem opljačkanim od građana Srbije, nastavljaju sa besomučnom, svakodnevnom gebelsovskom propagandom protiv predsednika Aleksandra Vučića - rekao je.

​U tom medijskom linču, konstantnoj medijskoj torturi i hajci, kojoj je izložen predsednik Vučić i članovi njegove porodice, već mesecima se ne biraju ni reči ni sredstva, tako što se svakodnevno fabrikuju i plasiraju najgnusnije laži, ogavne uvrede i otvorene pretnje.

Mrziteljskoj kampanji, koju usmerava Đilasova patološka mržnja i frustriranost uspesima javnih politika koje predsednik Vučić oličava, priključili su se u Srbiji i svi oni kojima iz najrazličitijih razloga (najčešće iz ličnog interesa ili po nalogu inostranih centara moći od kojih primaju novac i naređenja, mada ima i onih kod kojih je to stvar patoloških poremećaja) smeta ubrzani i vrlo uspešni oporavak i napredak Srbije na svim poljima.

Takođe, u realizaciju projekta - Srušiti Vučića - aktivno učešće su uzeli i mediji, interesne grupe i pojedinci iz regiona, u čemu, očekivano, prednjače hrvatski i albanski mediji i tzv."nezavisni intelektualci i eksperti" iz tih sredina, u kojima Đilasova propagandna mašinerija redovno pronalazi zahvalne sagovornike, uvek spremne da pljunu na Srbiju i sve srpsko, a naročito na Aleksandra Vučića, jer znaju da im je on najveći protivnik i jedini političar koji će, dosledno i uporno, po svaku cenu, i svakom ličnom žrtvom ako je potrebno, braniti srpske državne i nacionalne interese.

Zbog svega toga, zbog tih sinhronizovanih, koordiniranih i jednovremenih napada, koji u kontinuitetu traju već mesecima, logično se nameće zaključak - da se radi o spolja naručenoj, osmišljenoj i usmeravanoj, dobro organizovanoj i skupo plaćenoj kampanji, koja za cilj ima rušenje Aleksandra Vučića, kao primarni zadatak, i zaustavljanje napretka Srbije, kao sekundarni, ali ne manje važan efekat.

To je činjenica i to se više ne može sakriti, iako se pokušava, kroz različite forme i formate, kao što je to, recimo, najnovija objava na onom Đilasovom opskurnom portalčiću (toj kofi pomija srpskog digitalnog novinarstva) koji, kobajagi, "samo prenosi" tekst iz jednog hrvatskog nedeljnika, koji se bavi aktuelnom političkom situacijom u Srbiji.

Tekst je, međutim, gotovo istovetan tekstovima koji se proizvode u Đilasovim medijima, u njemu se ponavljaju laži i izmišljotine koje su Đilasovi plaćenici plasirali u javnost, naravno sve pod plaštom "susedske brige" za "ljudska prava, demokratiju i građanske slobode u Srbiji". Prosto je dirljiva njihova briga za građane Srbije, naročito kada se ima u vidu koliki broj današnjih građana Srbije zapravo čine Srbi koji su iz Hrvatske proterani, pri čemu ne mislim na one Srbe iz Hrvatske, i njihove potomke, koji su živeli u NDH i koji pamte zločine u njoj počinjene.

Đilasu i njegovim medijima sve to ne smeta, naprotiv, oni tome posvećuju veliki prostor, oni promptno "samo prenose" (iste) laži, odnosno - laži koje su sami kreirali i kojima, zajedno sa svojim saborcima iz regiona sa kojima rade na rušenju Srbije, nastavljaju svoju mrziteljsku i štetočinsku kampanju protiv srpskih državnih i nacionalnih interesa. Stoga, takođe, nema mesta čuđenju ni zbog toga što je Dragan Đilas, "predstavljajući u SAD svoj program", više vremena posvetio tome da oblati, ponizi, uvredi i opanjka svoju državu i njene građane, naročito one koji žive na Kosovu i Metohiji, nego što je zaista obrazlagao šta je to za šta se on, u politici, ekonomiji, ili po bilo kom drugom pitanju, zalaže.

Doduše, i kako bi, a i šta da kaže, on - koji nema nikakvu ideju, ni plan, ni program, ni po jednom pitanju koje je od krucijalne važnosti za Srbiju i njene građane - ali zato ima, siguran sam, detaljan plan kako bi nastavio sa pljačkanjem Srbije i njenih građana, ako bi, kojim slučajem, kao nagradu od svojih inostranih mentora za učešće u projektu rušenja Vučića, bio vraćen na vlast.