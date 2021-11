EVO ŠTA ĐILAS RADI U AMERICI! Sa Albanskim lobistima pokušava da sruši Vučića!

Vest o tome su objavili mediji u vlasništvu Dragana Đilasa, a informaciju da predsednik SSP sarađuje sa albanskim lobistima potvrdila je i Marinika Tepić.

Albanski lobista Tores je jedan od potpisnika pisma upućenog Bajdenu, kojim optužuju predsednika Aleksandra Vučića za tobožnju korupciju i pritisak na medije, zbog čega poziva Bajdena da iskoristi izvršni nalog 14.033 - blokiranje imovine i zabranu ulaska u SAD osobama koje "destabilizuju Zapadni Balkan".

I spoke with the Foreign Minister of Kosovo about the need to secure justice for wartime victims who were systematically murdered and raped in a campaign of ethnic cleansing by Milosevic, one of the worst war criminals in the 20th century. https://t.co/V078rdmH3k