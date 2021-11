'ĐILAS JE U AMERICI PONIZIO SVOJ NAROD!' PALMA ZA PINK: Više se ne veruje toj manjini koju čine dva političara! NAPUSTILI SU IH SVI!

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marinković Palma se za Pink dotakao brojnih napada Marinike Tepić kako prema njemu, tako i prema Srbiji, navodeći da je ona plaćeni saborac Dragana Đilasa. Dotakao se i jučerašnjih naslova u medijima, izjavivši da je Đilasov čin ponižavajući za Srbiju.

- Njen gazda je u Americi rekao da su u Srbi kriminalci ljudi sa KiM. On je celu naciju ponizio, jer je rekao da su na Srpskoj listi kriminalci, i to je za hapšenje. Oni se bore za narod, a on je tako izjavio, što je ponižavajuće. Nama Albanci pokušavaju da šalju neke pozive za ratove, a mi to ne radimo - rekao je Palma.

Palma je dodao da će ovakvim potezima Đilas zasigurno izgubiti glasače, što su dokazale i brojne ankete. Kako je Palma dodao, i kada je sam bio opozicija, nikada o svom narodu nije govorio negativno.

- Mi smo država koja vodi dobru politiku, i sve parlamentarne stranke diskutuju u parlamentu, govore o onome što se dešava, a mnogo se pozitivnih stvari dešava. Više se ne veruje toj manjini koju čine dva političara. Sa Đilasom su kriminalci, ludaci sa šiframa, koji treba da se leče - dodao je Palma.

Kako kaže, u Đilasovom okruženju je i Sandra Rašković Ilić koja je radila samo ono što je dobro za nju, kada je bila ambasador Srbije u Italiji.

- Đilasa su napustili svi. Za takve poruke, to je rušenje suvereniteta i integriteta. U bilo kojoj drugoj državi, sačekala bi ga policija na aerodromu - navodi Palma.

Palma je dodao da se ne očekuje velika pomoć od Amerike, jer je ona baza svega onoga lošeg što se dešavalo u Srbiji.

- Jedini, kada je bio Tramp, on nije spočitavao Srbiji, i nije izmišljao neke nove zahteve, za razliku od sadašnjeg predsednika. Slanje novog ambasadora daje nam za pravo da sumnjamo da on neće biti objektivan. Ja sam bio jedini političar na inauguraciji Donalda Trampa, i Stiven Mer, bivši zamenik direktora CIA mi je rekao da kađžem da sve što smo potpisali u Briselu da kažem da ne važi - istakao je Palma.

Lider Jedinstvene Srbije istakao je da miroljubiva politika koju vodi Srbija će zasigurno doneti samo dobro, dodajući da je ekonomija ključni faktor uspeha.

- Neko će reći, samo se daju pare investitorima, a to nije tačno, jer se novac daje i domaćima. Strani su važni jer oni donose tržište, i to su sigurna radna mesta - objasnio je Palma.

Govoreći o dolasku Zdravka Krivokapića u Srbiju, kao i napadima na ministra Nedimovića zbog farmerki, Palma je dodao da je Nedimović specifičan po svojim stajlinzima, ali i to, da Krivokapić zasigurno nije zamerio na njegovom dres kodu.

- Front koji predstavljaju srpski lideri meni je čudan i pasivan u ovom trenutku. Oni čekaju nešto, a bez njih, vlada nema većinu. Treba da oroče datum, ako se do nekog trenutka ne promeni to, to i to, treba da se naprave novi izbori - nastavljao je Palma.

Palma se dotakao i smrti Muamera Zukorlića, ističući da je Raška oblast mnogo izgubila njegovim odlaskom.

On je u Raškoj oblasti držao mir i stabilnost pored Rasima Ljajića, i u parlamentu smo mogli da čujemo mirnije teme. Borio se da se nešto uradi u Novom Pazaru, Tutinu... On je veliki nedostatak, kada je u piranju predsednik partije koja je stvarno bila za pomirenje i pravdu - istakao je Palma.

