Vučević: Poruka Jaše Tomića da se prvo oblači srpska košulja, pa onda jugoslovenski kaput, bila je od istorijskog značaja

Povodom obeležavanja 9. novembra - Dana oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i zamenica predsednice Skupštine Grada Novog Sada Kristina Karaić, zajedno sa delegacijom Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1920. godine i potomaka, kao i delegacijom Vojske Srbije, položili su vence na Spomen krst palim borcima od 1912-1918. godine.

Pomen stradalima održalo je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Gradonačelnik Vučević čestitao je sugrađanima 103 godine od oslobođenja Novog Sada, istakavši da je 9. novembar jedan od najvažnijih istorijskih datuma, kada je opredeljena dalja sudbina za generacije Novosađana.

- Devetog novembra konjički eskadron Dunavske divizije, Prve armije Vojske Kraljevine Srbije, stradalne, slavne i pobedničke, predvođen majorom Vojislavom Bugarskim, ušao je u Novi Sad i označio ispunjenje viševekovnog sna, pre svega srpskog, ali i ostalog slovenskog stanovništva na teritoriji Vojvodine. Što je počelo habzburškim privilegijama i dolaskom Srba sa Kosova i Metohije, predvođenim Patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem, te događanjima na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima, završeno je Velikom narodnom skupštinom 25. novembra 1918. godine, kada su ovi prostori ujedinjeni sa Kraljevinom Srbijom. To je omogućilo da danas ovde stojimo na svojoj zemlji, pričamo svojim jezikom i pišemo svojim pismom. Naši preci bili su dubokoumni, sa jasnom strategijom, pre svih Jaša Tomić i Ignjat Pavlas. Poruka Jaše Tomića da se prvo oblači srpska košulja, pa onda jugoslovenski kaput, bila je od istorijskog značaja, jer je očuvala Vojvodinu u ovim okvirima, to jest jedinstvo današnje Republike Srbije. Sećamo se danas predaka koji su položili ono najvrednije što su imali na oltar otadžbine, a često su zaboravljeni i potcenjeni. Moramo učiti buduće generacije o njihovom veličanstvenom podvigu. Od Cera, Kolubare, pa sve do albanske golgote, vaskrsnuća na Krfu i neverovatnog proboja Solunskog fronta i oslobođenja, ne samo prostora današnje Srbije, već svih južnoslovenskih naroda. Mi smo doneli slobodu, a danas to neki definišu kao okupaciju. Današnje nezavisnosti su stvorene na temeljima srpskih žrtava. Kada bismo odali minut ćutanja za svakog stradalog našeg sunarodnika u Prvom svetskom ratu, ćutali bismo preko dve godine, četiri meseca i 16 dana, toliko ih je poginulo – naglasio je gradonačelnik Vučević i dodao - Sećajući se slavnih predaka, čestitam i njihovim naslednicima, pripadnicima Prve brigade Kopnene Vojske Srbije njihov praznik i drago mi je što su i danas sa nama, što uvek zajednički obeležavamo ovaj veliki datum. Da čuvamo mir i slobodu i cenimo to što su naši preci učinili za nas – poručio je Miloš Vučević.

Autor: