ERDOGAN NEĆE RADITI NA ŠTETU SRBIJE I SRBA U REPUBLICI SRPSKOJ: Turska se aktivno uključuje u rešavanje krize u BiH!

Turski predsednik se sastao s Miloradom Dodikom, a najavio je i skoriji susret sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ankara se neće svrstavati na stranu Sarajeva, odnosno Bakira Izetbegovića, ocenjuje za Kurir Srđan Perištić.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan nedvosmisleno je poručio da se Turska ne samo direktno uključuje u rešavanje najveće političke krize u Bosni i Hercegovini već i da preuzima inicijativu za rešavanje problema. Jedan od prvih Erdoganovih koraka u tom smeru je i sastanak u Ankari sa srpskim članom Predsedništva Miloradom Dodikom, ali i najava da će uskoro otputovati u posetu Srbiji ili će pozvati srpskog predsednika Aleksandra Vučića u Tursku.

Promenjena politika

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić ocenjuje za Kurir da će uloga Turske u BiH biti konstruktivna, s obzirom na to da u poslednjih pet godina vodi balansiranu politiku.

- Erdogan je pokazao da razume odnose u BiH, da shvata da u BiH ne žive samo muslimani i da ne naseda na laži iz Sarajeva da Republika Srpska kreće u rat za odvajanje od BiH. On i Dodik se dobro poznaju i turski predsednik je stekao utisak o Dodiku da je racionalan političar, a ne secesionista i nasilnik, i da je on taj koji stvari vraća u ustavne okvire. Zbog toga treba očekivati konstruktivnu ulogu Turske u rešavanju krize, a to znači da će pristupati sa razumevanjem odnosa unutar BiH i stava RS i da se neće svrstavati na stranu Sarajeva, odnosno Bakira Izetbegovića i njegove SDA. Politika Turske neće biti na štetu RS i Srba u BiH, baš kao što nije na štetu Srbije - objašnjava on.

Hladni odnosi sa Zapadom

Perišić podseća da je turska spoljna politika od 2016. umnogome promenjena, pa je Erdogan, od izjava da je Kosovo tursko i da je BiH turska, došao do poruke Bošnjacima u Novom Pazaru da je njihova zemlja Srbija.

- Erdogan je u međuvremenu zahladio odnose sa Zapadom i zapravo se radi o tome da Turska nikako nije blagonaklona prema čudnoj politici Sarajeva, odnosno SDA, koji, bez obzira na retoriku i pozivanje na Tursku, u praksi gaji fantastične odnose sa NATO i arapskim svetom, pre svega sa Saudijskom Arabijom. Zato neće biti turskog svrstavanja na Izetbegovićevu stranu - on.

Autor: +