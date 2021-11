VULIN ZA PINK: Policija nije čuvala mural, nego javni red i mir! SAČUVALI SMO GLAVE Aidi Ćorović i ljudima koji su bili sa njom!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je rekao da je policija na Vračaru sinoć u skladu sa naređenima predsednika Srbije Aleksandra Vučića štitila i čuvala javni red i mir.

- Policija je učinila da javni red i mir bude stabilan, da svaki građanin i gost prestonice bude siguran i miran. Nismo mi štitili mural i prostor, mi smo štitili javni red i mir - rekao je Vulin za Pink.

Slušam napade na Vučića kako je ova policija slika njegovog režima. Pa odlično - to znači organizovano, efikasno, u skladu sa zakonom i nepristrasno. Priveli smo više onih koji su bili pristalice murala, nego onih koji su bili protiv njega. Da budemo pošteni, zamislite da nije bilo policije. Da li mislite da bi Aida Ćorović i ta devojka koja je bila sa njom i onih 100 ljudi koji su se okupili oko njih dobro prošli da su ostavljeni na milost i nemilost navijačima i desničarima? Mislite da smo štitili Prelevića od Aide Ćorović? Sačuvali smo im glave, Vučić im je glave sačuvao!

Kako je dodao, oni su hteli da naprave neder i nemir jer taj mural stoji već godinu dana.

- Mogli su da dođu kada god hoće, u gluvo doba noći, ali ne, hteli su kamere. Hteli su da naškode Srbiji najviše što mogu. Da je njihova inicijativa prošla, da su došli i aktivisti iz Bosne, iz Hrvatske, iz Prištine...zamislite šta bi se desilo da dođe neko iz Prištine da kreči mural Ratku Mladiću u Beogradu. Možete li da zamislite kako bi to izgledalo? Zato je policija bila tu, zato smo sačuvali javni red i mir. Treba da nam budu zahvalni - istakao je Vulin.

On je dodao da je njemu lično mnogo više stalo do generala Mladića, nego do Nataše Kandić.

- Ali, ja sam tu da štitim sve građane, pa i nju, i Aidu Ćorović koja onako govori policajcima. Vređa ih kao što to čine i navijači, sa istim vulgarnim rečnikom. Mi smo u skladu sa naređenima predsednika Vučića sačuvali red i mir - istakao je Vulin.