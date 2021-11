Parezanović: Ako je Đilas mislio da će da me ućutka ovom tužbom, sada je jasno da u tome nije uspeo

Poslanik Srpske napredne stranke Marko Parezanović kaže da predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas nije uspeo da ga ućutka tužbom.

- Tajkunski mediji objaviše da je sud potvrdio da sam ja slagao. Istina je da se sud nije ni bavio proverama mojih navoda, jer se krivična odgovornost ne utvrđuje u parničnom postupku. Sud se bavio isključivo time da li je Đilas pretrpeo duševnu bol, a kao argument cenio je to što Đilas nije pravosnažno osuđen za davanje mita - naveo je Parezanović.

Po mom mišljenju to je apsurdno jer to doslovno znači da bi opozicionari mogli biti bezbroj puta tuženi i osuđeni jer nijedna njihova optužba nije pravosnažno dokazana. Zbog toga je ova presuda čisto politička i predstavlja dodvoravanje suda jednom tajkunu.

- Građanima želim da poručim da nijedno jedino slovo nisam slagao i da stojim čvrsto iza svake izgovorene ili napisane reči - istakao je Parezanović.

Elem, tog septembra 2018. godine u jeku pokušaja opozicije da sruši vlast u Čačku obavestio sam javnost da je u restoranu Norveška kuća u Gornjem Milanovcu došlo do sastanka između Dragana Đilasa, u to vreme lidera pokojnog Saveza za Srbiju i jednog odbornika vladajuće većine u Čačku. Za to postoji više svedoka koji su u isto vreme bili u pomenutom restoranu, a sam Đilas nije demantovao na sudu da je razgovarao sa odbornikom SNS, već je rekao da se ne seća jer slabo pamti imena. Samo par dana kasnije tadašnji Đilasov pajtos Boško Obradović izjavio je da više odbornika SNS želi da pređe u redove opozicije. Ne moram ja ništa da kažem, neka ljudi sami procene koji su Đilasovi motivi da se sastane sa odbornikom vlasti kojeg pre toga nikada nije video. A ako već tvrdi da nije pokušao da podmiti odbornika, evo svi ćemo da mu poverujemo, samo nek nam kaže o čemu je razgovarao sa odbornikom vlasti kojeg nikada pre toga nije video u životu. Pitanje je veoma jednostavno, ali naravno da odgovor nikada nećemo dobiti.

- Ja sam još tada razgovarao sa pomenutim odbornikom i on mi je potvrdio da je dobio poziv od Đilasa. Rekao mi je da ga je na tom sastanku sačekao Đilas u društvu nepoznatog muškarca i jedne žene koja mu se kako kaže napadno osmehivala. Rekao mi je i da ga je Đilas ubeđivao da mu je bolje da napusti SNS jer bi bio bolje ispoštovan od strane opozicije. Dok je Đilas to govorio, muškarac koji je sedeo pored Đilasa uzeo je papir, napisao neke brojeve i taj papir gurnuo ispred odbornika. Kako mi je odbornik preneo, on nije siguran da li je pisalo 30 000 ili 50 000 e, jer je bilo nečitko napisano. Pomenutom odborniku apsolutno verujem jer je častan i pošten čovek i siguran sam da me nije slagao. Predložio sam mu da slučaj prijavi policiji, ali mi je rekao da ne može jer se plaši i jer nema materijalni dokaz. Tada sam odlučio da ove informacije prenesem javnosti uslovno, naglasivši da se radi o navodnim informacijama sa ciljem da osujetim pokušaj trgovine izbornom voljom građana Čačka - naglašava Parezanović.

Kako kaže, ako je Đilas mislio da će da ga ućutka ovom tužbom, jasno je da u tome nije uspeo.

Ja se Đilasa nisam plašio ni kada je on bio u najvećoj moći, a ja opozicioni aktivista, pa neću ni sada. Ko govori istinu, a ko laže, ceniće građani. Oni su dovoljno mudri da samo zaključe o čemu se ovde radi. Kada bih vratio vreme sve bih isto uradio i nema te političke presude koja može da me spreči da kažem ono što mislim.