'OVI ŠTO U INOSTRANSTVU BLATE SRBIJU, NEĆE DOBITI NI JEDAN ODSTO GLASOVA!' Dačić: Oni se žale ljudima koje naš narod PREZIRE! (VIDEO)

Komentarišući izjave i najnovije napade Vjose Osmani, Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić objašnjava da njihova priča, da je na Kosovu sve idealno, i da cveta demokratija, ne pije vodu, međutim, kako dodaje, neshvatljiva manija javlja se i kod nas, kod pojedinog dela opozicije, što je zabrinjavajuće.

- Naši ljudi odu u inostranstvo i blate sopstvenu državu. Treba da znaju da neće dobiti ni jedan odsto, jer naš narod prezire one kojima se oni žale. Oni pokušavaju da naprave mišljenje da su oni alternativa, da su oni bolji, da će da prihvate sve što Vučić neće. To jača oštrinu napada koji dolaze na Srbiju - rekao je Dačić, ističući da je to pogrešna slika.

Kako dodaje, za pobedu na izborima su potrebni rezultati, integritet partije i poverenja.

Dačič je potom podsetio na jednu stvar kada je u pitanju referendum, navodeći da za promenu ustava više nije potrebno 50 odsto, a to je, kako dodaje potpisano još 2006. godine.

- 16. januara bi trebalo da bude referendum, a do tada treba da se usvoje amandmani. 30. novembra bi trebalo da bude skupština gde će se usvojiti taj tekst. Trebalo je da bude 29. novembra, ali ja sam hteo da izbegnem taj datum - naveo je Dačić.

Dačić je takođe komentarisao i trenutna dešavanja posmatrajući SAD, odakle smo mogli da vidimo kongresmene koji su potpisali pojedina pisma, to ustvari jeste način funkcionisanja logističkih grupa, a kod nas bi se to zvalo krivično delo.

Kako je istakao, kod njih je to lobiranje, u skladu sa zakonom, a kod nas korupcija.

- Taj Engel je ostao dužan novac za neki stan... To kod njih nije za sakrivanje. Oni to objavljuju na sajtovima, da se radi na lobiranju i ostalo. Oni ne kriju da je to tako, a da to znači stav zvanični, američke politike, to nema veze sa životom - navodi Dačić.

Kako je objasnio, Ričard Grenel jeste eksponent, a u njegovom liku, kako je dodao, mnogi prepoznaju Trampa.

- Oni Grenelu nisu smeli ništa da kažu dok je bio ambasador u Nemačkoj. Ponašao se kao velika sila, i izjave koje je davao, ne može da se kaže da su bile prosrpske. Ja mogu da kažem da niko od nas nije bio previše srećan kada su bili neki delovi Vašintonskog sporazuma, sve je to bio prateći element Trampove politike... - rekao je Dačić.

Dačić navodi, da je predsednik Severne Makedonije izjavio da je razgovarao sa Bajdenovom administracijom, ističući da je naveo kako Kosovo više nije u fokusu, što je vrsta svojevrsnog šamara.

- Ima mnogo šumova i u međunarodnoj spoljnoj politici, svako ima svoju unutrašnju političku temu i volju. U Austriji Zeleni su, recimo pod zdravstvom. Iako je narodna partija imala dobru saradnju sa Rusijom, Zeleni ne priznaju ruske vakcine... A Kurc priča telefonom sa Putinom da otvore fabrike... Sve je to različito - navodi Dačić.

Kako je Dačić komentarisao u vreme Vuka Jeremića i Borisa Tadića, postojale su razne lobističke firme.

- Neke su paralelno radile i za Albance i za nas. I to je koštalo 100.000 dolara mesečno. Ja nisam video rezultate, ništa nisam video... Ne mogu da vidim nikakav konkretan neki rezultat - objasnio je Dačić.

Komentarišući pojedine komentare Viole Fon Kramon, kako je Dačić dodao, Srbija nije nacrtala sporni mural, niti je Srbija takva da osporava zločine i žrtve. Kako je dodao, srpske žrtve često imaju primedbe na naše presude, nego obrnuto.

- Ja se sećam, da je bilo da Karadžić i Mladić moraju da budu isporučeni, a čim se desilo to, posle mesec dana je sledeće bilo da se reši pitanje Kosova. Ja ne znam, da to sredimo, šta bi bilo sledeće? Onda bi se setili nekih novih stvari... - istakao je Dačić.

