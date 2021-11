PRAVOSNAŽNA PRESUDA PROTIV ŠOLAKOVOG VODITELJA: Ivan Ivanović krivično osuđen zbog vređanja Saše Milovanovića

Ovaj sud time je potvrdio presudu Osnovnog suda, kojom se, između ostalog, Ivanović, zaposlenik Dragana Šolaka, obavezuje da državi isplati 75.000 dinara i još 10.000 na ime troškova postupka. Milovanović je upućen da na osnovu ove presude u parnici istakne odštetni zahtev protiv Ivanovića, a kako objašnjavaju pravni stručnjaci, to je posle krivične osude praktično samo formalnost.

Prvo Osnovni, a zatim i Viši sud osudili su Ivanovića zbog uvreda koje je izneo na račun Milovanovića na društvenoj mreži Tviter (17. maj. 2020) i u svojoj emisiji "Četiri i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem" (18. maj 2020). Osnovni sud presudu je doneo 10. marta ove godine, a Viši sud je potvrdio 14. septembra.

Činjenice

- Ivanović osuđen zbog dva krivična dela uvrede

- Uvredio Milovanovića na Tviteru (17. maj 2020)

- Uvredio je Milovanovića u emisiji "Četiri i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem" (18. maj 2020)

- Viši sud potvrdio presudu Prvog osnovnog suda

- Ivanović dužan da plati državi 75.000 dinara i troškove postupka

- Milovanović na osnovu presude može da pokrene parnicu protiv Ivanovića sa odštetnim zahtevom, a čim postoji krivična osuda, samo je formalnost da je i dobije. Jedina nepoznanica je iznos koji će biti presuđen da mu Ivanović plati

- Ivanoviću krivična presuda ulazi u dosije

MRLJA OSTAJE

Prema rečima advokata Dragomira Mrdalja, Ivanoviću će se naći u dosijeu to da je krivično osuđivan. - Svaka krivična presuda ulazi u dosije, s tim što se presude posle nekog vremena mogu brisati. To je rehabilitacija lica pod zakonom propisanim uslovima. Na primer, ako bi Ivanović podnosio zahtev da traži posao, kod nekih poslodavaca potrebno je da se izvadi potvrda da je neosuđivan, a to je sada evidentirano. To ostaje kao mrlja na neki vremenski period, a koliki, to zavisi od dela za koje je osuđen - navodi Mrdalj za naš list.