ĐORĐEVIĆ O INICIJATIVI 'OTVORENI BALKAN': Srbija ne želi konflikte, oni su pogubni za ceo region

Zoran Đorđević, direktor Pošta Srbija je govoreći o potencijalima inicijative "Otvoreni Balkan" istakao da Srbija ne želi konflikt ni sa kim i da svi problemi nastaju zbog nedostatka komunikacije.

Đorđević je istakao da Srbija nema nikakve pretenzije i da samo želi da zaštiti svoj narod gde god da živi.

Kako je dodao, to je jasno je kada neko kaže da nema nikakve pretenzije i kaže priznajemo vašu državu i samo želimo da naš narod tamo živi i bude ravnopravan.

- Pokazalo se da u nekim državama i gde nas ima manje, takvih problema nemamo jer postoji razumevanje. Ovde na žalost je ta vrsta razumevanja nedostajala, mislim da je uvek, svugde trebalo malo. Srbija da je bila neodgovorna, da Vučić nije bio iskusan političar, da je potpao pod emocije, verovatno bi bilo konflikta. To bi bilo pogubno za region, za Srbiju, za tu drugu stranu, za sve i to je najmanje ono što nam treba. Druga strana to podstiče misleći da će uvalčenjem Srbije u konflikt dovesti do toga da nas neko kazni i da njima bude bolje - rekao je Đorđević.

Biće bolje svima onog trenutka kada shvatimo da smo tu i da smo sami i da nema nikog drugog i da nas niko neće voleti više nego mi sami sebe. Ne možemo da promenimo one sa kojima se graničimo i ako je tako, odna ajde da sarađujemo.

- Hajde onda da zajedno izađemo na neko treće tržište. Kada nas ima više sigurno smo jači na tom tržištu. Ima mnogo stvari koje se proizvode u Severnoj Makedoniji, a nedostaju nama u Srbiji i mnogo stvari iz Srbiji koje nedostaju Severnoj Makedoniji. Svima nedostaje jača ekonomija, više radne stage, jače obrazovanje...Nema potrebe za konfliktom, to je ono što Vučić govori - istakao je Đorđević.

Zašto nas neko non stop vraća u prošlost i misli da Srbija ima pretenzije prema bilo kome. Mi imamo svoju zemlju, danas nije stvar u teritoriji, stvar je u ekonomiji.