VUČIĆ: Naša najveća snaga su ljudi! Vojnike uskoro očekuju veće plate 'MORAMO DA RADIMO BRŽE, BOLJE I VIŠE!'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obuci jedinica Rečne flotile i obići taktičko-tehnički zbor sredstava naoružanja i vojne opreme Kopnene vojske u vojnom kompleksu "Mačvanski partizanski odred" u Šapcu.

Nakon obraćanja, predsednik je imao priliku da porazgovara sa propadnicima vojske, kao i priliku da se uveri u vojno naoružanje Srbije, dodajući još jednom, da će se na modernizaciji tek raditi.

- Srećan sam što su vojnici, oficiri i podofociri zadovoljni! - podvukao je Vučić.

Predsednik je potom porazgovarao sa vojnicima zaduženim za tenkove, koji su istakli da su zadovoljni trenutnim stanjem u vojsci.

- Moraćemo da radimo brže, bolje i više! - zaljučio je predsednik.

Predsednik je potom najavio i povećanje plata vojske, pored medicinara i svih planiranih za narednu godinu.

RADIĆE SE NA MODERNIZACIJI

Čestitam pripadnicima vojske 107. rođendan i da im poželim bolju opremu i bolje naoružanje i mnogo decenija mira. Čestitam im i na danas izvedenoj vežbi na Savi ovde u Šapcu, koja je urađena u veoma složenim uslovima. Sve što su mogli da izvedu učinili su na izuzetan način. Moramo da radimo na opremanju i modernizaciji rečne flotile, na digitalizaciji opreme, kupovini čamaca, ne samo da imamo brodove i čamce za Savu i Dunav već i za Moravu, Tisu, Drinu - rekao je predsednik Vučić i dodao:- Ono što je naša najveća snaga, pored opreme, jesu ljudi, vojnici, oni koji svakoga dana treniraju, uvežbavaju se, da bi u slučaju potrebe bili u stanju da sačuvaju našu zemlju - podvukao je Vučić.

Predsednik je potom još jednom poželeo sreću vojnicima, a onda je odgovarao na pitanja novinara.

POSETA MOSKVI I SASTANAK SA PUTINOM

Govoreći o poseti Moskvi, kao i sastanku sa Putinom, predsednik je istakao da se za razgovor pripema uveliko.

- Mnogo nade polažemo u taj susret, i veliku tremu imam, bez obzira što se sastajemo ne prvi, a ni drugi put - priča Vučić.

Kako je dodao, sastanak sa Putinom je važan, jer se putem gasa mogu privući investicije, jer će ljudi dolaziti u Srbiju zbog niže cene gasa.

- Mi struju dobijamo preko gasa, samo za to trošimo 1,8 miliona - priča Vučić.

Vučić je istakao da se sve što je skupljeno, strahovito gubi, a odlaskom u Rusiju, moraće d amoli za ugovor od decembra, jer će Srbija zbog hladnog vremena potrođiti dosta gasa.

- Očekujem da mnogo toga čujem, naučim, kao i da dobijem dosta informacija - nastavio je Vučić.

Na pitanje io ceni gasa, koja je van berze, Vučić napominje da Srbija na današnji dan gas Rusiji plaća 270 dolara.

- Imamo tri stvari koje moramo da rešimo sa Putinom, to su cena, dužina ugovora, i molba za fleksibilnost - dodao je Vučić.

Govoreći od dešavanjima u Briselu, Vučić ističe da je poruka EU dobra, razumna i racionalna.

- Oni kažu da dogovor mora da se ispoštuje, samo postoje neki koji se ne trude da ga poštuju - navodi Vučić.

Predsednik se dotakao i sastanka oko električne energije, dodajući da nije zadovoljan nekim stvarima, ali da će se svim silama boriti za napredak i rešavanje.

Na pitanja o Miloradu Ulemeku Legiji kao i Ratku Mladiću, predsednik Srbije ističe da tajkuni i političari koji drže deo medija, nemaju šta da ponude Srbiji, osim toga da Vlast živi u devedesetim godinama, pokušavajući da preslikaju neko davno vreme.

- Pitanja o Ulemeku slušam već nekoliko godina, na svaka tri meseca, Ulemek se pušta napolje... Ne znam čemu to služi, ništa ne razumem, valjda hoće da uplaše nared - dodao je Vučić.

- Ono čime se ponosim je strahovit napredak Srbije, a to ste mogli da čujete od svetskih predstavnika, Svetske banke... Mi gradimo puteve, videćete radnike koji rade na mostu preko Save, i to su teme koje mene zanimaju! - naveo je Vučić.

ULAGANJE I NOVE INVESTICIJE ZA ŠABAC

Govoreći o dugu koji ima grad Šabac, predsednik je istakao da njega nisu napravili Šapčani, već Zelenović.

- Situacija u Šapcu je teška, a tek sada se kreće u nešto veće i obimnije radove. Radiće se auto - put Ruma - Šabac, zatim brza saobraćajnica do Loznice. To su važne i velike stvari. U Šabačku bolnicu ćemo uložiti ogroman novac, i uradićemo prečistače otpadnih voda, i to je već u programu - dodao je Vučić.

Kako je dodao, taj dug će se rešiti, ali će biti potrebno izvesno vreme.

MILION EVRA ZA FUDBALERE

Kako je predsednik dodao, Vučić nije niti kriv, niti zaslužan za golove reprezentacije.

- Ja sam imao hrabrosti da odem u avion i podržim fudbalere. Ti ljudi nisu vervali da ćemo da pobedimo, ali Srbija napreduje. Oni su pisali naslove da stanje fudbala oslikava državu. Ja kada sma rekao tim momcima da odu i da pobede, to sam mislio. Meni je razultat važan, ne samo u fudbalu, nego i u ekonomiji. Idemo da pobeđujemo,a ne da gubiumo! - dodao je Vučić.

- Ne znam šta je sporno u nagradi. Znate, postoji deo budžeta koji se zove TBR. Mi nismo potrošili taj novac, i sada ću da obradujem kakvo čašćavanje sledi. Možda 10 miliona evra potrošićemo na odbojkaške, vaterpolo i rukometne klubove, i borilačih osam sportova. Želimo d aljudi širom srbije dobiju novac za klubove - otkrio je predsednik.

Kako dodaje, za trud fudbalera, nagrade su bile očekivane, navodeći da će Srbija nastaviti da čašćava, jer novca ima.

- Srbiji ide bolje, nego što su se neki nadali! - podvukao je predsednik.

Vežbi prisustvuje i potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

Danas prisustvujem obuci jedinica Rečne flotile i taktičko-tehničkom zboru sredstava naoružanja i vojne opreme Kopnene vojske u vojnom kompleksu "Mačvanski partizanski odred" u Šapcu - napisao je predsednik na Instagramu.

Predsednik čestitao Dan kopnene vojske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitato je svim pripadnicima Kopnene vojske 16. novembar - Dan Kopnene vojske.

"Proslavljajući 107. godišnjicu postojanja Kopnene vojske, kao pripadnici vida Vojske Srbije sa najdužom tradicijom, uprkos složenim uslovima u kojima radite, vaše jedinice su u ovoj godini realizovale brojne postavljene zadatke, postigle zapažene rezultate u obuci i osposobljavanju i uspele da održe zahtevani nivo operativne sposobnosti", navodi se u čestitki.

U čestitki se navodi da je Kopnena vojska sa uspehom, bez obzira na brojne izazove i provokacije, uspela da na najprofesionalniji način služeći otadžbini obezbedi mir i stabilnost na jugu Srbije, a posebno održi sigurnom administrativnu liniju sa KiM, još jednom pokazavši zašto je jedan od najznačajnijih faktora savremene vojne organizacije.

Vučić je naveo da i da državljani Srbije mogu biti mirni, jer je Vojska Srbije uz njih ma gde se oni nalazili.

"Čestitam vam praznik, uveren da ćete i u narednom periodu, uz modernizaciju i osavremenjivanje jedinica svoga vida, nastaviti da profesionalno i kvalitetno ispunjavate postavljene zadatke", navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Predsednik Vučić je imao priliku da se uveri u sve sposobnosti, kao i vežbe Rečne flotile, uz obrazloženje komandanta koji je prisutne uputio u raspoloživo naoružanje.