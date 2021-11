PALMA: Ti koji napadaju Vučića i njegovu porodicu su BUDALE I LUDACI! Treba što pre da idu na lečenje!

“Problem današnje opozicije u Srbiji, pre svega Dragana Đilasa I Vuka Jeremića je što oni nemaju program, pa da kažu “ako dobijemo 4,1 posto vaših glasova radićemo to, to i to, a kada smo bili na vlasti radili smo to, to i to. Vrlo dobro znamo šta su radili, nafatirao se Dragan Đilas ogromnim parama, a danas jedva čeka da nešto napiše pošalje u neke države protiv Srbije. Međutim građani Srbije su to videli i konstatovali, a to je da te njihove poruke ne znače ništa i ne vrede ništa i mogu da pričaju šta god hoće."