'SRBIJA JE LIDER U REGIONU' Predsednik Vučić: Rešavamo mnoge strateške stvari kako bismo ostali najveća i najsnažnija ekonomija!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras govori o najvažnijim temama koje se tiču naše zemlje.

Vučić o pobedi Srbije nad Portugalijom

- Želim da im čestitam. To nema veze sa nama, država radi i država ulaže u sport, ali da preuzimam bilo kakve zasluge, bilo bi iluzorno - rekao je predsednik.

- Država ulaže u sport, veoma je važno da verujemo u sebe! Trenutno graidmo tri nova stadiona!

- Želeo sam da podržim momke. Ja ne mislim da je važno učestvovati - važno je pobediti. Ja sam im rekao ono što je moja životna filozofija - ja sam im rekao momci idite tamo i pobedite. I pobedili su. Kapa dole majstoru selektoru, kapa dole igračima, to je veliki uspeh. Država radi na tome da podstakne da se rode neki novi klini da imamo nove stadione. Kreće izgradnja nacionalnog stadiona, mi trenutno gradimo 3 stradiona - istakao je Vučić.

- Fudbaleri su se iznenadili kada sam došao među njih.

Komentarisao je i informaciju da su fudbaleri nagradu od milion evra prosledili bolesnoj deci.

- Naše je da ulažemo veliki novac. Ljudi treba da znaju da kada govorimo o tome, sportski rezultati ne dolaze sami, vi morate da imate podršku za te ljude. Mi danas gradimo velike centre, za odbojkaše i odbojkašice, za borilačke sportove, gradimo vrstu sportske infrastrukture koje imaju neke evropske zemlje. Gradimo veliku streljanu, očekujemo više medalja iz Pariza - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da ljudi u Vaterpolo kluba Partizan junački rade da taj klub izvuku iz dugova.

- Znate li šta će značiti stadioni u gradovima širom Srbije. Nacionalni stadion će biti na ponos i diku nama, od Beča do Atine. Biće prelep. Ako se okrećete za svakim ko vam dobaci nesto, vi ne možete da napredujete. Vi onda ne možete da idete napred - istakao je Vučić.

- Za mesec i po dana otvorićemo veliki klinički centra u Novom Sadu, otvorili smo u Nišu...Radimo i bolnice, što da ne gradimo stadion. To će biti razvojni projekat za taj deo grada, Surčin Ledine, to će da procveta. Duplo će skočiti cene kvadrata. Ali ulažete i u fudbal i u sve drugo - istakao je predsednik.

Napadi na vlast od strane dela opozicije

- Napadaju da mi ne dajemo novac za lečenje dece. Govore da smo zemlja gde se deca leče SMS porukama. Dajemo za lečenje. Srbija ulaže, a recite mi samo, kako se leče deca u Americi - svako lečenje košta.

- Obnovili smo toliko bolnica. Radimo od Smederevske Palanke, Kikinde, Pirota, Leskovca, Loznice, Aranđelovca, i svaka bolnica u ovom gradu košta po nekoliko miliona. Gradili smo bolnice, gradićemo. A pored njih gradićemo i stadione. Deo Beograda kod Surčina će procvetati kada se stadion bude na tom mestu izgraditi.

- Ako uđem u avion, idemo do polufinala! - rekao je šaljivo Vučić.

O lečenju dece

- Što se tiče tih priča oko lečenja dece i u ostalim zemljama je tako. Kako se to leče deca u Americi koja ima najjaču ekonomiju? Tako što platiš. Kod nas je lečenje od korone besplatno, i niko od nas to nije platio, i to ljudi treba da znaju. Hoću da ljudi znaju koliko se država bori i koliko država ulaže. Da znaju koliko su skupi lekovi koje su dobili, a svi su dobili lekove. Sledeće godine ćemo imati robote koji mogu da nadgledaju.

- 2012. godina broj dece na lečenju i kojima je odobrena terapija je bilo ukupno 8. Pričamo o broju dece kojima je Komisija za retke bolesni dodelila terapiju i lečenje. Danas imamo 118 plus 28. To je 1500 posto više. Samo da vidite koliko država ulaže u to.Ove godine smo dali milijardu i 950 miliona, u odnosu na 130 miliona iz 2012. godine. Trudimo se da pomognemo detetu i njihpov život nam je najvažniji na svetu. Znamo da nikada nije dosta, ali nemojte samo da nam govorite na najnemoralniji način kako ne vodimo računa o deci. Borimo se za njih. Republički fond je 2008. do 2012. uputio 420 dece na lečenje. Od tada do sada ukupno 4450 dece. Prosečan broj dece godišnje koje lečimo u inostranstvui je danas 450. Sve to plaća država, uvek ćemo naći način da pomognemo, ali nemojte govoriti da naša država ne radi nešto što drigi rade.

Predsednik je istakao da je nama potreban pobednički mentalitet.

- Ja se spremam za Moskvu i nadam se najboljem. Morate da se borite za najviše stvari i da lestvicu podižete visoko. Ako idete da pobedite, onda imate šansu da to uradite - naglasio je predsednik.

Napadi na Piksija

- Najvažnije je pitanje šta ćete ostaviti iza tebe. Nekorektno je što je Piksi čovek koji je došao i razumeo je da će da ga udaraju jer je došao na otvaranje fabrike "Tojo Tajers". NJega su tog dana napadali jer se borio za ovu zemlju. Zezali su se sa njim, zbog aplauza, jer oni mrze svakog ko sa mnom razgovara. Došao sam pre utakmice ako treba da preuzmem rizik, nisam ih dočekao sinoć na aerodromu da se grlim i ljubim i kažem da je to moja pobeda. To je žalossno, ali ljudi to sve više primećuju - rekao je predsednik.

O sastanku u Moskvi i intervjuu sa poznatim ruskim novinarom

Predsednik Srbije uskoro će otići u Rusiju, gde će obaviti važne razgovore. On je tokom gostovanja kod Milomira Marića u večerašnjoj emisiji "Ćirilica" rekao da ima veliku tremu, ali se i dotakao intervjua koji je dao ruskom novinaru Aleksandaru Solovljevu.

- Meni je velika čast što sam imao priliku da dam intervju Aleksandru Solovljevu, jednim od najvećih novinara u Rusiji. Ja sam njemu rekao da ću se u Srbiju iz Rusije vratiti kao pukovnik ili pokojnik, a on mi je rekao da smatra da ću se vratiti kao general pukovnik - dodao je predsednik.

On je rekao da ga očekuju veliki razgovori i da ima tremu pred odlazak u Rusiju.

- Od gasa nam zavisi da li ćemo imati dovoljno struje. Ljudi, čak i oni koji ne troše gas, moraju da razumeju da je ovo pitanje za celu našu zemlju, jer od toga zavisi da li će nam doći investitori, kolike će nam plate biti - rekao je predsednik.

O važnosti ruskog gasa

Vučić je objasnio da smo dolaskom Kineza u Bor bukvalno spasili zemlju.

Predsednik je objasnio da moramo imati rezerve gasa.

- Moldavija danas ima odličnu cenu 460. Mi sada imamo 270. Pogledajte samo kolika je to razlika - rekao je Vučić.

- Nemačke vlasti su danas napravile dodatnu komplikaciju. Ljudi moraju da shvate da je ovo jako važno jer sve zavisi od gasa. Struja je strašno skočila danas na tržištu, tamo je cena 5 puta viša neko kod nas. Od gasa zavise i investitori i njihov dolazak. Postavlja se pitanje da li treba da se borim za to da kažem ljudima nemojte da jedete hleb, nego kurkumu i čiju? Ne, mi imamo rezerve i pitao sam sve ministre zašto nisu intervenisali na vreme. Video sam danas da nam nedostaje nafte, imamo dovoljno kukuruza, brašna, šećera, lekova i medicinskih sredstava, rešili smo sve da napunimo. Ne možemo da držimo rezerve nafte na 14 dana, a treba da ih imamo na 3 meseca. Moramo da imamo određene rezerve - istakao je predsednik.

- Naša će inflacija na kraju godine biti oko 3 posto, a nemate evropske zemlje bez 5. Mi imamo najnižu cenu gasa, struje i time privlačimo investitore i svi će da dolaze ovde. Mi ćemo sada da tražimo od predsednika Putina da nam odobri desetogodišnju količinu. Mi sada trošimo rezerve i sada to moramo da rešimo, nama treba proširenje Banatskog Dvora. Ursula fon der Lajen mi je rekla u Glazgovu da će nuklearna energija i gas biti prihvaćeni kao čisti izvori energije. Mi smo uporedo sa železnicama i putevima gradili i gasovom - dodao je predsednik crtajuću gasnu kartu Srbije.

- Važno nam je i to što gasovodom idemo do Vranja i Valjeva, imamo odvajanje prema Loznici, ide nam Zlatibor, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje sa otvorenim krakom ka Sjenici. To je ono što radimo oko gasa. Obećao sam da će biti osam do 10 puteva koji su u izgradnji - rekao je predsednik i pokazao ih na mapi.

- U potpunosti smo premrežili zapadni deo putevima i auto putem. Sada radimo u Dunavsku magistralu, zatim Moravski koridor, tu je i Novi Beograd - Surčin kao nešto što takođe radimo. Ana se mnogo posvetila poslu u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Krećemo za 15, 20 dana u izgradnju puta Niš - Pločnik, jako važan za Blace, Žitorađu i Kuršumliju. Ide obilaznica oko Kragujevca za naredih mesec dva. Imamo put Lajkovac - Valjevo, oni će se Nove Godine svi raditi - detaljno je objasnio predsednik mapu puteva i auto-puteva u Srbiji.

Zelena energija

- Moramo da rešimo mnoge strateške stvari. Mi danas imamo svoj čelik, svoje zlato, imamo litijum. Hrana će biti sledeća stvar koja će nedostajati u svetu. Lako je kada nemate celinu slike ispred sebe. Lepše je biti zdrav nego bolestan, to svaki čovek zna, ali kakve veze ima to sa realnošću. Lepši je Pariz od Rekovca i valjda nije sporno šta je lepše. Mi moramo da imamo mnogo više obnovljivih izvora energije, ali se niko ne pita koliki su to troškovi. Ako damo privatnicima, oni mogu sve to da iznesu iz Srbije. A šta ćemo ako stane vetar, ako stane hidro. Ima onih koji su sve oteli od naroda i nikada ništa nisu uradili, a onda te pitaju "zašto kasnimo sa nekim projektima". I to u vremenu kada ti sve radiš i opravljaš i vraćaj zemlju u normalu. Kostolac kasni, ali bolje da ga imamo nego da ga nemamo, jer će nam on doneti 7 posto energije i možemo da je prodajemo - istakao je predsednik.

O muralu Ratka Mladića

Vučić je rekao da je država zapravo štitila Aidu Ćorović od ljudi koji nisu hteli da se uništi ono što oni podržavaju ili što su i napravili.

Predsednik je objasnio da su oni koji su želeli da unište mural generala to mogli da urade u bilo koje doba dana ili noći, ali su želeli samo da izazovu odjek u javnosti da "Srbija štiti zločince".

- Šta radite sa tablom Aćif Efendije u Novom Pazaru? Što niste otišli tamo da to sklonite? - pitao je Vučić.

Nijedna vlast nije uradila više za Bošnjake nego ova, smatra predsednik.

- Jedna od najlepših škola biće u Sjenici. Mi je gradimo novcem svih građana Srbije - rekao je Vučić.

Bajdenov skup o demokratiji

Predsednik Srbije se oglasio povodom toga što se govorilo da Srbija nije pozvana na Bajdenov skup o demokratiji.

- Dobili smo poziv, bolje je da smo pozvani nego da nismo. Nije tragedija ni da nismo. I Srpska lista je pozvana na taj skup i to je važno. Pričao sam i sa Eskobarom o važnim temama. Srbija mora da vodi nezavisnu politiku, da bude vojno neutralna, ali Srbija mora da gradi prijateljstva i poštovanje za sebe i da bude na evropskom putu. Takva Srbija mora da bude da bi mogla da snaži, a ovo sve je besmisleno. Ja da se sekiram zbog tekstova negde? Pa Margaret Tačer je govorila ako nemaš neprijatelja negde, onda nisi neki posao uradio. Danas smo prvi u regionu i sa verovatno najnižom stopom javnog duga - istakao je predsednik.

- Na izborima će biti teška utakmica, ali mi ćemo se nadam se imati preko 50 čistih posto. Strašna laž je da su naši lobisti Grenel, Palmer, Eskobar. To je užasno što rade. Svakome ko vodi ovu zemlju je jasno da uništavju one koji nisu 100 posto pritiv nas, a na stranu to što je to strašna laž i pitam se kako ih nije sramota. NJihov jedini cilj je potpuno uništenje Srbije. Svako ko nije protuv nas je odmah lobista. Ja za mnoge od njih pomislim da nisu u "vaser vagu", kada čujem kako pričaju da smo potplatili MMF da hvali Srbiju. Eskobar podržava Srbiju na evropskom putu i podržava Otvoreni Balkan - rekao je Vučić.

O poseti Krivokapića Beogradu

- Imali smo korektan razgovor. Neću da se odličem prijateljstva ni sa Kneževićem i Mandićem, Medojevićem. Ja sam sa njima i kad smo bili opozicija sarađivao. Sa Krivokapićem sa imao korektan razgovor i mi moramo da sarađujemo sa Vladom Crne Gore.

Otvoreni Balkan

Predsednik je komentarisao i otpor prema inicijativi "Otvoreni Balkan".

- Pitanje je da li je to mržnja protiv mene ili protiv Srbije? Najveća je i najsnažnija ekonomija Srbije i Srbija je već lider u regionu. Srbija je i danas nekima problem i oni će biti zadovoljni samo ako Srbija bude unižena. Ja vređati Kurtija kao što on vređa mene neću. Uvek sam se trudio da razgovaramo, da ih razumem. Kurti kaže da za njih ima samo jedan problem - Vučić, jer bi sa svakim drugim svoje interese lakše ostvarili. DOS ga je pustio iz zatvora u Nišu; Đukanović kaže da je najveći problem Aleksandar Vučić - ja sam kriv zato što on misli da sam stajao iza litija i finansijski i na sve druge načine. Tada smo se još i viđali u Jerusalimu, Briselu, nakon izbora više nismo razgovarali. To je njegovo pravo i izbor, svako bira svoje društvo. Ja kao prdsednik države moram da razgovaram sa svima, kada hoću da se proveem, ja biram svoje društvo. On misli da sam ja kriv što se podigao srpski faktor. Mi ćemo uvek stajati uz svoj narod, pomoći ćemo Maticu srpsku, srpsko udruženje književnika, Srpsku crkvu, šta je problem u tome? Jesmo li na bilo koji način ugrožavali nezavisnost Crne Gore? Problem je u tome što samo pitamo zašto Srbi nemaju prava? Da li je to nelegitimno pitanje, pitanje koje nemamo prava da postavimo u skladu sa evropskim normama? Nemojte da nipodaštavate 29 posto ljudi i da mislite da oni mogu da promene svoju nacionalnu pripadnost? Zato što sam rekao da je zna ime crkve u Crnoj Gori i da se to zove Srpska pravoslavna crkva - onda kažite i da sam zločinac. Ako sam kriv i zbog spomenika Stefanu Nemanji, iz zbog Dare iz Jasenovca, iz zbog Obale jasenovačkih žrtava - za sve sam to kriv. I zato sam počinio i zločine u Petrinji u kojoj nikada nisam bio. Problem je u tome što ja pitam odakle vam ulica Mile Budaka u Hrvatskoj? Jel to evropski standard? Poštujemo tuđe žrtve i uvek ćete da vidite pijetet kod nas - rekao je predsednik.

O BiH i RS

- Za nas je važno da sačuvamo mir po svaku cenu u Bosni i Hercegovini. Mir donosi blagostanje. Svaka vrsta podizanja tenzija bilo gde i bilo kako nama ne odgovara - istakao je predsednik komentarišući poslednja dešavanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

- Imam veliki strah od najava sankcija, iako to nisu sankcije protiv nas, ali sankcije nikom ne mogu doneti dobro, jer koji će vam onda investitor onda doći. Zato sam uvek govorio Balkan balkanskim narodima. Zato moramo da sednemo i da razgovaramo, ja sam sprema da odem i u Sarajevo da sednemo 3 sata i da razgovaramo - rekao je predsednik.

- Ko god hoće i ko god je legitimni predstavnik jednog naroda, ja nemam problem da razgovaram. Saberite ratove i krize koje smi imali... Moramo da zaustavimo to, moramo da damo narodu šansu da živi - naglasio je Vučić.

O Briselskom sporazumu

- Mi poštujemo Briselski sporazum, ali danas Kurti kaže da ne želi ni da priča o Zajednici srpskih opština. Mi ćemo insistirati da se ispoštuje sve što je potpisano, jer čemu da se nadamo ako ni to potpisano nije ispunjeno? Srpska lista je osvojila 10 opština , ali svih naših 10 opština ima duplo manje stanovništva nego Priština u kojoj je pobedio LDK, odnosno DSK – Demokratski savez Kosova, tako ga mi prevodimo. Izazvan je strah kod svih normalnih ljudi, nisu Albanci kukavice mi sebe lažemo kad pričamo da jesu. A da neko kaze da su srbi kukavice to je besmisleno, a rat nikome nije srecu doneo. Necu da govorim o tome, hocu da govorim o saradnji. Dajte da razgovaramo o idejama, sta mozemo da pravimo, koliko superkompjutera mozemo da kupimo... Ljudi ce moci da vide kada uradimo kompletan auto put do pozege. Dajte da o tome pricamo.

Nove investicije i projekti

Predsednik je govorio i o novim investicijama i projektima na kojima se radi.

- Za nekoliko godina smo uložili stotine miliona u Vrnjačku Banju, ona sada izgleda bolje od sveih slovenačkih banja. Sada se ulaže i u Vranjsku Banju, za šta me napadaju, iako osam godina niko nije želeo da uloži u Vranjsku Banju. Ja mogu da kažem da Srbija po vinima dolazi na drugo-treće mesto po prizvodnji vina. Drugima ne bih priznao da su bolji od nas. Imamo fantastične vinare, niču vinarije i vinogradi - istakao je predsednik.

Napadi na predsednika Vučića i njegovu porodicu

Predsednik je odgovorio na sramne izmišljotine da je njegov otac Fahri Musliu, a ne Anđeko Vučić.

- Meni nije jednostavno da odgovaram pošto ovo nije moj otac. Ovo na slici nije moj otac, našli su sliku mog polu strica, to nije moj otac, Moji roditelji su bili gosti kod vas, moj otac i ovaj čovek nemaju čak ni istu majku, ne liče uopšte. Hteli su da kažu za moju majku da je loša žena, a dokaz je to što je radila u istoj zgradi sa nekim. Da li je to jedina politika koju imate? Jeste, zadnjih 10 godina to vam je jedina politika - rekao je predsednik nakon sramnog videa o njegovom ocu.

Afera "Jovanjica"

Predsednik je rekao da je cilj afere "Jovanjica" bio njegovo uklanjanje sa vlasti i hapšenje članova njegove porodice.

On je objasnio da je u sve umešan i strani faktor.

- To je klasičan primer akcije iz hibridnog rata, snažno izvedene od koje ne možete da se odbranite - rekao je Vučić i poručio da će "isplivati na videlo" i da su "u laži kratke noge".

- Ja znam šta znači hibridni rat i trudim se da odgovorim na ono što mogu. Meni nije jasno kako je to neko bio zamislio i ja to ne mogu da raumem. Ali ne mogu da razumem to. Puštali su na RTS-u one koji kažu da sam ja to zano jer je tamo bilo mnogo pripadnika MUP-a. Želeli su moje uklanjanje i hapšenje članova porodice koji sa tim nemaju nikakve veze. Cilj je bio vrlo visok. Ja ne mogu da kažem ko je to osmislio, ali da je bilo i stranog i domaćeg faktora nema nikakve sumnje. To je klasičan primer akcije iz hibridnog rata u kojoj vi ništa ne možete da uradite. Ali ja mislim da sa time ništa ne možete da uradite jer istina uvek izađe na videlo - istakao je predsednik.