UŽIVO! Predsednik Srbije otvoreno o svim gorućim temama: Ja se spremam za Moskvu i nadam se najboljem! To je VELIKA ČAST!

Vučić o pobedi Srbije nad Portugalijom

- Želim da im čestitam. To nema veze sa nama, država radi i država ulaže u sport, ali da preuzimam bilo kakve zasluge, bilo bi iluzorno - rekao je predsednik.

- Država ulaže u sport, veoma je važno da verujemo u sebe! Trenutno graidmo tri nova stadiona!

- Želeo sam da podržim momke. Ja ne mislim da je važno učestvovati - važno je pobediti. Ja sam im rekao ono što je moja životna filozofija - ja sam im rekao momci idite tamo i pobedite. I pobedili su. Kapa dole majstoru selektoru, kapa dole igračima, to je veliki uspeh. Država radi na tome da podstakne da se rode neki novi klini da imamo nove stadione. Kreće izgradnja nacionalnog stadiona, mi trenutno gradimo 3 stradiona - istakao je Vučić.

- Fudbaleri su se iznenadili kada sam došao među njih.

Komentarisao je i informaciju da su fudbaleri nagradu od milion evra prosledili bolesnoj deci.

- Naše je da ulažemo veliki novac. Ljudi treba da znaju da kada govorimo o tome, sportski rezultati ne dolaze sami, vi morate da imate podršku za te ljude. Mi danas gradimo velike centre, za odbojkaše i odbojkašice, za borilačke sportove, gradimo vrstu sportske infrastrukture koje imaju neke evropske zemlje. Gradimo veliku streljanu, očekujemo više medalja iz Pariza - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da ljudi u Vaterpolo kluba Partizan junački rade da taj klub izvuku iz dugova.

- Znate li šta će značiti stadioni u gradovima širom Srbije. Nacionalni stadion će biti na ponos i diku nama, od Beča do Atine. Biće prelep. Ako se okrećete za svakim ko vam dobaci nesto, vi ne možete da napredujete. Vi onda ne možete da idete napred - istakao je Vučić.

- Za mesec i po dana otvorićemo veliki klinički centra u Novom Sadu, otvorili smo u Nišu...Radimo i bolnice, što da ne gradimo stadion. To će biti razvojni projekat za taj deo grada, Surčin Ledine, to će da procveta. Duplo će skočiti cene kvadrata. Ali ulažete i u fudbal i u sve drugo - istakao je predsednik.

Napadi na vlast od strane dela opozicije

- Napadaju da mi ne dajemo novac za lečenje dece. Govore da smo zemlja gde se deca leče SMS porukama. Dajemo za lečenje. Srbija ulaže, a recite mis amo, kako se leče deca u Americi - svako lečenje košta.

- Obnovili smo toliko bolnica. Radimo od Smederevske Palanke, Kikinde, Pirota, Leskovca, Loznice, Aranđelovca, i svaka bolnica u ovom gradu košta po nekoliko miliona. Gradili smo bolnice, gradićemo. A pored njih gradićemo i stadione. Deo Beograda kod Surčina će procvetati kada se stadion bude na tom mestu izgraditi.

- Ako uđem u avion, idemo do polufinala! - rekao je šaljivo Vučić.

O lečenju dece

- Što se tiče tih priča oko lečenja dece i u ostalim zemljama je tako. Kako se to leče deca u Americi koja ima najjaču ekonomiju? Tako što platiš. Kod nas je lečenje od korone besplatno, i niko od nas to nije platio, i to ljudi treba da znaju. Hoću da ljudi znaju koliko se država bori i koliko država ulaže. Da znaju koliko su skupi lekovi koje su dobili, a svi su dobili lekove. Sledeće godine ćemo imati robote koji mogu da nadgledaju.

- 2012. godina broj dece na lečenju i kojima je odobrena terapija je bilo ukupno 8. Pričamo o broju dece kojima je Komisija za retke bolesni dodelila terapiju i lečenje. Danas imamo 118 plus 28. To je 1500 posto više. Samo da vidite koliko država ulaže u to.Ove godine smo dali milijardu i 950 miliona, u odnosu na 130 miliona iz 2012. godine. Trudimo se da pomognemo detetu i njihpov život nam je najvažniji na svetu. Znamo da nikada nije dosta, ali nemojte samo da nam govorite na najnemoralniji način kako ne vodimo računa o deci. Borimo se za njih. Republički fond je 2008. do 2012. uputio 420 dece na lečenje. Od tada do sada ukupno 4450 dece. Prosečan broj dece godišnje koje lečimo u inostranstvui je danas 450. Sve to plaća država, uvek ćemo naći način da pomognemo, ali nemojte govoriti da naša država ne radi nešto što drigi rade.

Predsednik je istakao da je nama potreban pobednički mentalitet.

- Ja se spremam za Moskvu i nadam se najboljem. Morate da se borite za najviše stvari i da lestvicu podižete visoko. Ako idete da pobedite, onda imate šansu da to uradite - naglasio je predsednik.

Napadi na Piksija

- Najvažnije je pitanje šta ćete ostaviti iza tebe. Nekorektno je što je Piksi čovek koji je došao i razumeo je da će da ga udaraju jer je došao na otvaranje fabrike "Tojo Tajers". NJega su tog dana napadali jer se borio za ovu zemlju. Zezali su se sa njim, zbog aplauza, jer oni mrze svakog ko sa mnom razgovara. Došao sam pre utakmice ako treba da preuzmem rizik, nisam ih dočekao sinoć na aerodromu da se grlim i ljubim i kažem da je to moja pobeda. To je žalossno, ali ljudi to sve više primećuju - rekao je predsednik.

O sastanku u Moskvi i intervjuu sa poznatim ruskim novinarom

Predsednik Srbije uskoro će otići u Rusiju, gde će obaviti važne razgovore. On je tokom gostovanja kod Milomira Marića u večerašnjoj emisiji "Ćirilica" rekao da ima veliku tremu, ali se i dotakao intervjua koji je dao ruskom novinaru Aleksandaru Solovljevu.

- Meni je velika čast što sam imao priliku da dam intervju Aleksandru Solovljevu, jednim od najvećih novinara u Rusiji. Ja sam njemu rekao da ću se u Srbiju iz Rusije vratiti kao pukovnik ili pokojnik, a on mi je rekao da smatra da ću se vratiti kao general pukovnik - dodao je predsednik.

On je rekao da ga očekuju veliki razgovori i da ima tremu pred odlazak u Rusiju.

- Od gasa nam zavisi da li ćemo imati dovoljno struje. Ljudi, čak i oni koji ne troše gas, moraju da razumeju da je ovo pitanje za celu našu zemlju, jer od toga zavisi da li će nam doći investitori, kolike će nam plate biti - rekao je predsednik.

O važnosti ruskog gasa

Vučić je objasnio da smo dolaskom Kineza u Bor bukvalno spasili zemlju.

Predsednik je objasnio da moramo imati rezerve gasa.

- Moldavija danas ima odličnu cenu 460. Mi sada imamo 270. Pogledajte samo kolika je to razlika - rekao je Vučić.

- Nemačke vlasti su danas napravile dodatnu komplikaciju. Ljudi moraju da shvate da je ovo jako važno jer sve zavisi od gasa. Struja je strašno skočila danas na tržištu, tamo je cena 5 puta viša neko kod nas. Od gasa zavise i investitori i njihov dolazak. Postavlja se pitanje da li treba da se borim za to da kažem ljudima nemojte da jedete hleb, nego kurkumu i čiju? Ne, mi imamo rezerve i pitao sam sve ministre zašto nisu intervenisali na vreme. Video sam danas da nam nedostaje nafte, imamo dovoljno kukuruza, brašna, šećera, lekova i medicinskih sredstava, rešili smo sve da napunimo. Ne možemo da držimo rezerve nafte na 14 dana, a treba da ih imamo na 3 meseca. Moramo da imamo određene rezerve - istakao je predsednik.