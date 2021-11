SNS NOVI SAD: Zaposleni, a besposleni MARKSISTA, drži konferenciju u radno vreme!

Potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković održao je danas konferenciju za novinare, gde je izneo niz neistina, ovog puta o rekonstrukciji bazena na SPENS-u. Ono što je novinarima prvo palo u oči, a na šta Novaković nije hteo da odgovori, već je prekinuo konferenciju, je to što je ona održana u radno vreme, a poznato je da je Bora Solunac zaposlen u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije. To znači da je konferencija dotičnog, koji se već godinama unazad ne pojavljuje na poslu, održana o trošku poreskih obveznika Novog Sada. U opisu radnog mesta Bore Novakovića sigurno da ne stoji da obavlja stranačke poslove od 7 do 15 časova.