BOKAN ZA 'PRAVAC' AUTORKE KSENIJE VUČIĆ: 'Od 1991. smo svedoci jednog pokreta pod imenom: 'SRBIJA JE KRIVA ZA SVE!'

Govoreći o dešavanjima koja su pokrenula mnoga pitanja u Srbiji, dotičući se teme gađanja jajima Mural Ratka Mladića, Dragoslav Bokan sa Instituta za Nacionalnu strategiju i režiser, objašnjava da će pojedini misliti da je država čuvala sliku ratnog zločinca, dok će drugi osuditi istu, jer nije zaštitila mural od onih koji su ga napali.

- To je posebna tehnika u kojoj država živi. To mora da se promeni, i mora da se ocenjuje neko prema delima, a ne da nam se neko dopada šta god da uradi, ili da nam se ne dopada kada nešto uradi - priča Bokan.

Kako objašnjava, hodati normalno na Zemlji jeste čudo prirode. Bokan dodaje da je važno biti etnički Srbin, govoriti i pisati ćirilicom, da je važno da su građani građani, a ne glasački listići, kako bi mnogi voleli.

- Moderno shvatanje je da su ljudi šprafčići, koji se kotrljaju. To što neko od nas pokušava da napravi robote, ili da budemo neki mehanički aplauz, mi to nismo, jer to nije naš narod - navodi Bokan.

- Pre svih pokreta, mi smo od 1991. godine svedoci jednog pokreta koji ima sadržaj, snagu ali i posledice, a to je pokret "Srbija je kriva za sve" - podvlači Bokan.

Bokan ističe da je za mnoge srpski nacionalizam loš, čak onda i kada je minimalan.

- Nemoguće da majke Bratunca, Kravica, nemoguće da suze tih majki ne vrede, kako je moguće da niko ne vidi crninu, je l' ona prozirna? Kako je moguće da te majke neko ne zagrli, majke koje su slično doživele, kako to da ne dožive kao istu sudbinu? Neka to bude neko minimalno saosećanje. Ideja je sledeća - zločini nad Srbima nisu zločini, nisu počinjeni, nisu se desili... - nastavlja Bokan.

Govoreći o " Titovom Jugoslovenstvu" prisutnom u 2021. godini, Bokan objašnjava da je u pitanju "prodaja vere za večeru".

- Kada kažem vera, mislim na otadžbinsko saosećanje, prema stradanjima i žrtvama. Ne možete graditi državnu tvorevinu bez društva. Naši neprijatelji pokušavaju da izuzmu crkvu od društva, a to je nemoguće. Mi nikada nismo imali teokratiju na taj način. Oni tobože čuvaju crkvu, a ustvari žele da sve odvoje - priča Bokan.

