TOMIĆ: Agresija je jedina odbrana Dragana Đilasa! Čim ispliva istina o njegovim malverzacijama, on prelazi u NAPAD!

Kako Zoran Tomić član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik ističe, kao po starom dobrom običaju, čim ispliva istina o Đilasovim malverzacijama, ili se građani prisete njegovih nedela, pričinjenih zloupotrebom javnih funkcija, on napada.

Tomić navodi da je agresija je jedina odbrana žutih tajkuna uvek bila i biće, jer rezultatima ne mogu da se brane. Na tajkunskim medijima je nastavljena ta prljava tradicija. Patetične lagarije o nekim navodnim kampanjama protiv Dragana Đilasa, plasira sam mozak operacije širenja magle laži po čitavoj Srbiji. Smeta mu kad drugi govore o njemu, kakav zaista jeste i prikazuju šta je radio po Srbiji, ali mu zato ne smeta kad njegovi glasnogovornici po društvenim mrežama razapinju Vučića, njegovu porodicu i decu i saradnike na najodvratnije načine.

- Znači, kad se govori istina o njemu - to je "prljava kampanja", a kad njegovi ljudi šire mržnju, laži i vređaju Vučića i njegovu porodicu - to nije nikakva kampanja? Kako li to njegov mašinski mozak definiše? - kaže Tomić, pa dodaje:

- Kaže vratio se u politiku da bi pomogao građanima? Jedino ako misli na "građanina Dragana Đilasa". Vratio se onog trenutka kad je zaključio da mu je 619 miliona narodnih para koje je pokupio malo, kad je pohlepa nadvladala razum i kad se otvoreno prepustio mržnji prema svemu što je Vučić uradio za Srbiju. Dobro je svestan svojih nedela, jer građani Srbije to nikad neće zaboraviti, pa ni žestoku bruku oko Velikog Brata, jer je upravo Đilas otac rijalitija u Srbiji koji je otimao od dece. Od čitave Srbije tad je napravio rijaliti za tajkune, koji su je opljačkali, građane ostavili bez posla i mlade ljude proglasili za glavni izvozni potencijal Srbije. To želi ponovo da uradi, ali zna da neće dobiti podršku građana za nova nedela, pa zato po svetu traži podršku, dok kleveće Srbiju - nastavlja Tomić.

Kako Tomić dodaje, Đilas po Briselu na lošem engleskom govori laži o Srbiji, o njenim građanima. Pa odatle u Vašington gde je istu stvar uradio, ali je akcenat stavio i na biznis, jer ipak svog partnera Šolaka i njihov zajednički projekat mora da pomogne. Zato mu je glavna meta Telekom, budžet... Sve ono što bi voleo da očerupa. Taj stručnjak je, kako ističe, dok je njegova žuta tajkunska stranka vladala, znao samo za minuse u budžetu, pad BDP i dvocifrenu inflaciju, zato ne može da podnese rezultate politike predsednika Vučića, rast našeg BDP, inflaciju nižu nego u Evropi i rast zarada građana, pa po starom običaju sve to negira. Kao i uvek... ubeđen da "ima pravo" 110%.

- U još jednoj neuspešnoj predstavi za javnost zaboravio je jednu stvar. Nije zapad, niti bilo koja ambasada, ta koja će odlučiti kakvu politiku će voditi Srbija. Narod je taj koji će na izborima o tome odlučiti, kao što je to činio i ranije, pa je žute tajkune poslao u mračnu istoriju. Ako je Đilas zaboravio to, sa zadovoljstvom će ga građani Srbije podsetiti na predstojećim izborima. Samo treba da skupi hrabrost da sa ovim budalaštinama koje priča izađe pred narod. E, to mu izgleda nekako pada - najteže - zaključio je Tomić.

