KESAR: Dragan Đilas svakodnevno izmišlja nove laži

Dragan Đilas svakodnevno izmišlja nove laži, koje plasira preko tajkunskih medija koji su pod direktnom kontrolom Šolakovog i njegovog "dubokog džepa", rekao je Dejan Kesar, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik.

- Ali nema ničega lažnog i neistinitog u tome da je bivši kradonačelnik Beograda uzurpirao prostor Pionirskog grada kako bi tamo sagradio studio Velikog brata. Istina je samo jedna, a to je da Dragan Đilas, koristeći funkciju oduzeo deci Beograda taj prostor kako bi on stekao 4 miliona evra i tim novcem kupio stanove i poslovne prostore na najelitnijim lokacijama širom Beograda - rekao je Kesar.

Kako kaže, njegov "mašinski" mozak nije odoleo ni prostoru koju je namenjen isključivo deci, samo kako bi njegove firme "Emoušn" i "Multikom" grupa stekle enormno bogatstvo, jer tajkunski profit ne bira žrtve, pa bile one i deca.

- I takvi danas daju sebi za pravo da drže nekome moralne pridike, tupe o demokratiji, miru i bezbednosti? Kako je moguće da onda nijednom nije osudio brutalne napade i uvrede koje se svakodnevno upućuju Aleksandru Vučiću i njegovoj deci? Pa, zato što ih upravo on naručuje i plasira. Uvrede koje svakodnevno dolaze iz iste "tajkunske kuhinje" govore upravo da je banditima iz bivšeg režima jedina politika "mrzimo Aleksandra Vučića", a politički program im je - sprovesti nasilje nad bilo kim ko podržava Vučićevu politiku - kaže on i dodaje:

- Zato je nakazna "politika" bivšeg tajkunskog režima omogućila da se nad srpskim narodom 2004. godine sprovede pogrom, da crkve budu uništene, a da naš narod ode sa svojih ognjišta, jer zvanični Beograd tada nije ništa interesovalo sem profita u tajkunskim džepovima.

- Za razliku od njih, kojima je Srbija i sve srpsko na poslednjem mestu, Aleksandar Vučić se danas lavovski bori za Kosovo i Metohiju, za naš srpski narod. I to su reči blaženopočivšeg patrijarha srpskog Irineja. Kada ste čuli da bilo ko iz Srpske pravoslavne crkve kaže bilo šta slično za tajkune iz bivšeg režima? Za bednike koji su dozvolili da 500.000 ljudi ostane na ulici, bez posla, da fabrike budu zakatančene, dok je mesečna zarada iznosila koliko trošak u kafiću jednog Dragana Đilasa i njegovih satrapa - rekao je Kesar.

On ističe da je prosečna zarada u to mračno vreme iznosila nešto preko 300 evra, dok je minimalna zarada bila poniženje za bilo kog radnika u Srbiji u to vreme. Dodaje da smo o stranim investitorima mogli samo da maštamo.

- Danas je realnost značajno drugačija. Aleksandar Vučić danas otvara fabrike tamo gde su ih predstavnici žutog preduzeća zatvarali, danas Aleksandar Vučić otvara puteve tamo gde su ih drugi decenijama samo obećavali. Umesto da predlože bilo kakav politički program, interesna grupa iz Đilasove firme je smislila da predloži - da se Srbiji uvedu sankcije?! Sve će oni, najprljavije i najnečasnije, uraditi kako bi ih neko "dekretom" doveo na vlast bez izbora, samo da sačuvaju pljačkom stvoreni kapital i tajkunske medije, da bi preko njih svakodnevno ponavljali ustaljenu mantru da je pitanje nezavisnosti Kosova "gotova stvar" i da se u Srebrenici "dogodio genocid, što mi moramo priznati" - rekao je Kesar i dodao:

- A za razliku od Dragana Đilasa, koji je milione pohranio na desetine računa po belom svetu, Aleksandar Vučić nema bankovne račune. Politika Aleksandra Vučića jeste nastavak borbe da Srbija bude još lepše i još bolje mesto za život. To je plan kako da do 2025. godine dostignemo prosečnu platu od 900 evra i prosečnu penziju od 430 evra. Ta politika obezbeđuje i mir i sigurnost za narod na Kosovu i Metohiji, što pokazuje i bezrezervna podrška od preko 95 odsto srpskih glasova. I neće više pristojna i kulturna Srbija da bude talac tajkuna, medijskih magnata i onih koji u Srbiji samo vide plen za pljačku i uvećavanje svoje imovine. Prošla su vremena te tame i pustoši obojene u žuto. Danas je Srbija jaka, stabilna i poštovana kao nikada pre. Da zadržimo politički pravac koji je ustanovio Aleksandar Vučić, važno je da svi zajedno izađemo na predstojeće izbore i ponovo pokažemo da lopuže i prevaranti neće dobiti novu priliku da zasednu na čelo naše države. Tu je mesto samo onome ko je u stanju da nas vodi što dalje od Đilasovog mraka i propadanja Srbije. Tu je, dakle, mesto jedino - Aleksandru Vučiću, njegovoj politici budućnosti i napretka.

