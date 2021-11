'OTVORENI POZIV NA LINČ I PROGON!' Oglasio se Vesić povodom pisanja Đilasovog portala o dekanu Saobraćajnog fakulteta

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je da je "medijski gospodar života i smrti" u Srbiji Dragan Đilas preko svog sajta "Direktno" izdao poternicu za dekanom Saobraćajnog fakulteta u Beograd, objavio njegovu sliku i pozvao na linč kako dekana tako i profesora Saobraćajnog fakulteta.

Saopštenje zamenika gradonačelnika Beograda prenosimo u celosti:

- Ovo što je danas "mašinski mozak" uradio pokazuje kako bi izgledala Srbija u kojoj bi on, ne daj Bože, bio vlast. Linč, progon, paljenje knjiga za svakoga ko ne misli kao on.Za "mašinski mozak" niko ko ne misli kao on nema pravo da radi ali ni da živi. Profesori Saobraćajnog fakulteta nemaju pravo na svoje mišljenje ako se slučajno razlikuje od onoga što želi "medijski gospodar Srbije".

Tako su svojevremeno njegove pristalice spaljivale moju Knjigu o Beogradu na poziv njegove stranke da se se okupe i linčuju me. Kada su pritisnuti dokazima morali da priznaju da su oni spalili knjigu na pitanje novinara zašto to nisu odmah rekli odgovorili su "da ih niko nije pitao". Jer oni ne smatraju da je loše to što su prvi posle nacista u Evropi ritualno spaljivali knjigu.

Pozivom na linč i progon profesora koji misle drugačije "mašinski mozak" pokazao je da je osoba bez mozga, velike sujete i moći i opasnih namera. Posle ovog medijskog linča sledeći korak je da organizuje da im rulja dolazi pred kuću i da preti njihovim porodicama uz obavezno saopštenje stranke koju vodi "mašinski mozak" da nema ništa sa tim ali da su žrtve same krive!? I niko od njihovih kolega neće smeti da stane u odbranu njegovih medijskih žrtava jer će da doživi medijski linč u medijima koje ovaj tajkun kontroliše. Tako "mašinski mozak" vidi Srbiju.

